בניהו מלט ז"ל, חבר כיתת הכוננות בחוות גלעד, נרצח בפיגוע הבוקר

בניהו מלט ז"ל, בן 32 מחוות גלעד, נרצח בפיגוע הירי הבוקר (שישי) בכפר תל הסמוך, כך הותר לפרסום. הוא הותיר אחריו אישה ושתי בנות, בנות 12 ו-13.

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מלט היה חבר בכיתת הכוננות ואחראי החקלאות של חוות גלעד. הוא הוזעק לזירת הפיגוע לאחר שהתקבל דיווח אודות קבוצת פלסטינים המיידים אבנים לעבר קבוצת ישראלים שהגיעו לטייל בכפר תל הסמוך.

במהלך פעולת החילוץ הפלסטינים הצליחו לחטוף את נשקו והוא נורה על ידם. תחילת הוגדר כפצוע אנוש, אך מותו נקבע מאוחר יותר.

מהיישוב חוות גלעד נמסר בהודעה לתושבים: "בכאב גדול ובצער רב אנו מודיעים על הרצחו של בניהו מלט הי"ד בפיגוע על ידי מחבלים שפלים במהלך חילוץ של סיור של קבוצת מטיילים באזור. ליבנו עם אסתר, תאיר, ארץ ואדמה עבריה וכל משפחת מלט".

ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, ספד: "אני מכיר אותו מאז שהיה ילד, אדם עם לב זהב איש משפחה אמיתי ומסור, אוהב ארץ ישראל בכל נפשו ובן למשפחה שורשית. היה מסור לשמירה על קרקעות הלאום, היה איש ספר ועסק במחקר על ביטחון ישראל, אני זוכר אותו מאירוע ההצתה בשבת בחוות גלעד, רץ להציל חיים, גם בפיגוע היום קפץ בגבורה להציל חיים. אנחנו נהיה תמיד עם רעייתו אסתר וכל בני המשפחה. ברגעים אלו אנחנו מחבקים את המשפחה היקרה והאהובה ואת חוות גלעד".