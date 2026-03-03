מבצע "שאגת הארי" - היום החמישי: אזעקות הופעלו הלילה (בין שלישי לרביעי) בצפון הארץ ובאילת בשל שיגורים מאיראן. בלבנון דווח על תקיפות בדאחייה שבביירות. בעיר שיראז שבדרום איראן מדווחים על פיצוצים עזים.

תקיפות בטהרן (מעיין רפאל) https://x.com/i/web/status/2028972178729779406 אזעקות הופעלו במטולה צה"ל: חיל האוויר החל בגל תקיפות נרחב באיראן נגד אתרי שיגור, מערכות הגנה ותשתיות של המשטר דיווח ב"וול סטריט ג׳ורנל": איראן ביצעה מאות ניסיונות פריצה למצלמות אבטחה במוסדות ממשלתיים ופיננסיים בישראל ובמדינות המפרץ מאז תחילת המלחמה (מעיין רפאל) פיקוד העורף: ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים בצפון במקביל לשיגורים מאיראן: שיגור גם מלבנון לגולן (ינון שלום יתח) זוהו שיגורים מאיראן - בדקות הקרובות צפויות אזעקות בצפון דיווחים בלבנון: תקיפה בדאחייה שבביירות (ברק בטש) דיווחים על גל תקיפות במערב איראן (מעיין רפאל) https://x.com/i/web/status/2028962838862270576 דיווחים באיראן: פיצוצים בשיראז (ברק בטש) פיקוד העורף: ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים בצפון ובאילת; לא דווח על נפגעים מהירי משרד ההגנה של קטאר: טיל איראני פגע בבסיס חיל האוויר "אל עודיד", טיל נוסף יורט בהצלחה (רון צור) זוהו שיגורים מאיראן לעבר צפון הארץ ואילת