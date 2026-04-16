החלה הפסקת האש; טראמפ: "מקווה שחיזבאללה יתנהג יפה" | עדכונים שוטפים
טראמפ: "הפסקת האש יכולה להיות רגע משמעותי עבור לבנון וחיזבאללה" • דובר צה"ל בערבית לתושבי לבנון: "צה"ל ממשיך להיות ערוך בעמדותיו - למען שמירה על ביטחונכם - אל תנועו מדרום לליטני"
הפסקת האש מול חיזבאללה נכנסה במהלך הלילה (בין חמישי לשישי) לתוקף. כשעתיים לאחר מכן נשמעה אזעקת שווא בנטועה שבאזור קו העימות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לנושא וכתב: "אני מקווה שחיזבאללה יתנהג יפה".
גורמי ביטחון ל"וול סטריט ג'ורנל": "צבא לבנון זהיר מדי מול חיזבאללה" (אלון גל)
צבא לבנון האשים את ישראל בביצוע "מספר תקיפות" המהוות הפרה של הפסקת האש, שעות ספורות בלבד לאחר שההפוגה נכנסה לתוקפה. גורמים צבאיים דיווחו על "מספר הפרות של ההסכם", שכללו הפגזות לסירוגין על כפרים בדרום המדינה (אלון גל)
נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כתב בחשבונו ברשת Truth Social: "אני מקווה שחיזבאללה יתנהג בצורה טובה ונכונה בתקופה הקריטית הזו. יכול להיות רגע משמעותי עבורם אם יבחרו בכך. לא עוד שפיכות דמים - הגיע הזמן לשלום אמיתי" (ברק בטש)
האזעקה בנטועה - זיהוי שווא
אזעקה נשמעה בנטועה שבאזור קו העימות
דובר צה"ל בערבית אל"ם אביחי אדרעי כתב בחשבון ה-X שלו: "הודעה דחופה לתושבי דרום לבנון. עם כניסת הסכם הפסקת האש לתוקפו, צה"ל ממשיך להיות ערוך בעמדותיו בדרום לבנון למול פעילות הטרור המתמשכת של ארגון חיזבאללה. למען שמירה על בטחונכם ושלום משפחותיכם, ועד להודעה חדשה, הינכם נדרשים לא לנוע מדרום לנהר הליטני" (ינון שלום יתח)
החלה הפסקת האש מול לבנון