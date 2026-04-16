החלה הפסקת האש; טראמפ: "מקווה שחיזבאללה יתנהג יפה" | עדכונים שוטפים

דובר צה"ל בערבית אל"ם אביחי אדרעי כתב בחשבון ה-X שלו: "הודעה דחופה לתושבי דרום לבנון. עם כניסת הסכם הפסקת האש לתוקפו, צה"ל ממשיך להיות ערוך בעמדותיו בדרום לבנון למול פעילות הטרור המתמשכת של ארגון חיזבאללה. למען שמירה על בטחונכם ושלום משפחותיכם, ועד להודעה חדשה, הינכם נדרשים לא לנוע מדרום לנהר הליטני" (ינון שלום יתח)

