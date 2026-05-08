נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה (בין שישי לשבת) כי בוושינגטון "מצפים לתגובת איראן בקרוב". צה"ל הודיע: ביממה האחרונה תקפנו יותר מ-85 תשתיות חיזבאללה בלבנון. הליהל דווח ב"וול סטריט ג׳ורנל" כי השיחות בין ארה"ב לאיראן עשויות להתחדש כבר בשבוע הבא באסלאמאבאד.
דיווחים בלבנון: תקיפת כטב"ם לעבר אופנוע במחוז א-נבטיה (לינה עבד)
דיווח ב-CNN: על פי הערכת המודיעין האמריקני, המנהיג העליון החדש של איראן, מוג'תבא ח'אמנאי, ממלא תפקיד מרכזי בעיצוב אסטרטגיית המלחמה לצד בכירים בטהרן (מעיין רפאל)
טראמפ אמר כי בוושינגטון "מצפים לתגובת איראן בקרוב". הוא עוד הוסיף: "נלך בדרך אחרת אם הכול לא ייחתם וייסגר כמו שצריך. אולי נחזור ל׳פרויקט חופש׳ אם הדברים לא יקרו - אבל זה יהיה ׳פרויקט חופש פלוס׳ בתוספת דברים אחרים"
וול סטריט ג׳ורנל: השיחות בין ארה"ב לאיראן עשויות להתחדש כבר בשבוע הבא באסלאמאבאד