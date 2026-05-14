טראמפ: "אני מוכן לקבל שאיראן תשעה את תוכנית הגרעין ל-20 שנה"
גורמים ל-i24NEWS: בישראל מגבשים תגובה "משמעותית" נגד החיזבאללה בעקבות הפגיעה בראש הנקרה • נשיא ארה"ב על ההצעה האיראנית: "המשפט הראשון לא היה מקובל - אז זרקתי אותה"
תושבי מספר קיבוצים בגליל התחתון התעוררו הבוקר (שישי) בשל אזעקות שנשמעו לאחר שיגור בודד מלבנון. מדובר צה"ל נמסר כי הוא יורט בהצלחה. הותר לפרסום: סמ"ר נגב דגן בן ה-20, לוחם בגדוד 12 של גולני, נפל בקרב בדרום לבנון. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על המלחמה באיראן: "המשך יבוא".
הרמטכ"ל זמיר ביקר בתרגיל הפתע המטכ"לי שנערך בגבול המזרחי וציין כי "אחד מהלקחים העיקריים מטבח ה-7 באוקטובר הוא הצורך במוכנות גבוהה ומתמדת למתקפת פתע, בגבולותינו מרמת המחלקה ועד למטכ״ל. זה מה שאנחנו מתרגלים כאן היום - תרגול מטכ״לי להתמודדות מול מתקפת טרור רחבה עם תרחישים מורכבים, בגזרה מאתגרת כשלמולנו בראש ובראשונה משימת ההגנה על הגבולות ותושבי המרחב" (טל סבג)
דובר צה"ל: במהלך השבוע האחרון, כוחות צוותי הקרב החטיבתיים 401 ו300 בפיקוד אוגדה 146 המשיכו לפעול דרומית לקו ההגנה הקדמי. בין היתר, הותקפו למעלה ממאה תשתיות טרור, חוסלו כ-60 מחבלים ואותרו למעלה מ-50 פריטי אמל"ח (ינון שלום יתח)
טראמפ: כשהסתכלתי על ההצעה האיראנית, המשפט הראשון בה לא מצא חן בעיניי ולא היה מקובל, אז זרקתי את ההצעה (ברק בטש)
נשיא ארצות הברית טראמפ: 80% מהטילים האיראנים הושמדו (נטלי הויט)
שר החוץ האיראני סייד עבאס עראקצ'י: "מצר הורמוז פתוח לשיט, למעט ספינות של מדינות שנמצאות איתנו בעימות; על ספינות החוצות אותו לתאם עם הצבא שלנו. ארצות הברית איבדה תקווה בפתרון צבאי ולכן הציעה מו״מ" (לינה עבד)
גורמים ל-i24NEWS: במערכת הביטחון מכינים חבילת תגובה "משמעותית" נגד חיזבאללה בעקבות אירוע הפגיעה בראש הנקרה אתמול (ינון שלום יתח)
צה"ל החל לתקוף תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב צור שבדרום לבנון
רחפן נפץ ששיגר חיזבאללה התפוצץ בשטח ישראל - אין נפגעים; עקב התרעות - תלמידים נצורים בבתי ספר במעלה יוסף (אוריה קשת, ינון שלום יתח)
דובר צה"ל: הופעלו התרעות על חדירת כלי טיס עוין במרחב אבן מנחם, הפרטים בבדיקה
צה"ל השמיד את המשגר שממנו נורו אתמול רקטות מלבנון לקריית שמונה
לאחר הירי לגליל התחתון: צה"ל בהודעת פינוי דחופה לתושבי מספר כפרים בדרום לבנון - "עליכם להתפנות מייד"
טראמפ לצד נשיא סין: "דנו באיראן - התחושות שלנו דומות מאוד בנושא ואנחנו רוצים שהמצר יהיה פתוח" (אלון גל)
בעקבות ירי מלבנון - שיורט: אזעקות חריגות בגליל התחתון (ינון שלום יתח)
הותר לפרסום: סמ"ר נגב דגן בן ה-20, לוחם בגדוד 12 של גולני, נפל בקרב בדרום לבנון. הוא נהרג כתוצאה מפגיעת פצצת מרגמה ששוגרה לעבר הכוח שלו (ינון שלום יתח)
צה"ל החל הלילה בתרגיל בשם "גופרית ואש" בגבול ירדן. מדובר בהפעלת בוחן רמטכ"ל במתכונת פתע לבחינת מוכנות צה"ל לאירוע מתפרץ בגבול ירדן. מדובר צה"ל נמסר כי "התרגיל עתיד להתחיל בשעות הקרובות ויימשך עד שעות הצהריים"
נשיא ארצות ברית דונלד טראמפ התייחס למערכה עם איראן וכתב בחשבונו ברשת Truth Social: "המשך יבוא" (ברק בטש)