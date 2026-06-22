קטאר ופקיסטן לאחר הפסגה בשוויץ: "הפסגה התקיימה באווירה חיובית ובונה. הושגה התקדמות מעודדת, ובכלל זה הקמת מנגנון להמשך השיחות הטכניות. הוועדה הבכירה הסכימה על מפת דרכים להשגת הסכם סופי בתוך 60 יום. הוקם ערוץ תקשורת בין הצדדים לתקופה המוזכרת בסעיף 5 של מזכר ההבנות, במטרה למנוע תקריות ואי־הבנות ולהבטיח מעבר בטוח של כלי שיט מסחריים דרך מצר הורמוז. הצדדים הסכימו על הקמת תא למניעת חיכוך בין הצדדים לבין ממשלת לבנון, בתיווך המדינות המתווכות, במטרה להבטיח את קיום הפסקת הפעילות הצבאית בלבנון בהתאם למזכר ההבנות" (עמיחי שטיין)