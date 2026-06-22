במהלך השיחות בשוויץ: הוחלט כי יוקם מנגנון "למניעת חיכוך בלבנון" | עדכונים שוטפים
שר החוץ של איראן: "פקיסטן וקטאר הביא להתקדמות משמעותית בדרך לסיום מלחמת לבנון" • צה"ל חיסל שני מחבלי חמאס ברצועת עזה אשר קידמו מתווי טרור
התקדמות משמעותית נרשמה הלילה (שני) בין ארצות הברית ואיראן - כאשר הושגה התקדמות בשיחות, והוסכם על הקמת מנגנון להמשך השיחות הטכניות. שר החוץ האיראני בירך: "פקיסטן וקטאר הביא להתקדמות משמעותית בדרך לסיום מלחמת לבנון".
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הקבינט המדיני בטחוני יתכנס ביום חמישי בערב (עמיחי שטיין)
צה"ל חיסל שני מחבלי חמאס ברצועת עזה אשר קידמו מתווי טרור. מדובר באחמד מוניר חליל זאזא, אחראי ההנדסה של גדוד מערב ג'באליה במרחב העיר עזה שפעל לייצור וחלוקת אמצעי לחימה בין הפלוגות ושימש כאחראי על בניית מטענים ובתים ממולכדים. בנוסף, בתקיפה נוספת בצפון הרצועה, צה"ל חיסל את המחבל חסין צפדי, מפקד מערך הצליפה בעיר עזה
שר החוץ האיראני: "התיווך הבלתי נלאה של פקיסטן וקטאר הביא להתקדמות משמעותית בדרך לסיום מלחמת לבנון. הוסרו ההגבלות על יצוא נפט ומוצרים פטרוכימיים, המצור הוסר, חלק מהנכסים המוקפאים שוחררו, והושקה תוכנית רחבת היקף לשיקום ולפיתוח של איראן. המבחן האמיתי הראשון: מנגנון התיאום למניעת חיכוך בלבנון" (עמיחי שטיין)
קטאר ופקיסטן לאחר הפסגה בשוויץ: "הפסגה התקיימה באווירה חיובית ובונה. הושגה התקדמות מעודדת, ובכלל זה הקמת מנגנון להמשך השיחות הטכניות. הוועדה הבכירה הסכימה על מפת דרכים להשגת הסכם סופי בתוך 60 יום. הוקם ערוץ תקשורת בין הצדדים לתקופה המוזכרת בסעיף 5 של מזכר ההבנות, במטרה למנוע תקריות ואי־הבנות ולהבטיח מעבר בטוח של כלי שיט מסחריים דרך מצר הורמוז. הצדדים הסכימו על הקמת תא למניעת חיכוך בין הצדדים לבין ממשלת לבנון, בתיווך המדינות המתווכות, במטרה להבטיח את קיום הפסקת הפעילות הצבאית בלבנון בהתאם למזכר ההבנות" (עמיחי שטיין)