מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם: "ההסכם בין ישראל ללבנון - משפיל וחסר תוקף"
דיווח באל ערביה: ארצות הברית ואיראן ידונו בדוחא בכספים הקפואים של טהרן, פקיסטן תארח בהמשך פסגה נוספת בנושא הגרעין • לפיד: "ההסכם עם לבנון וההסכם עם איראן סותרים אחד את השני" • עדכונים שוטפים
מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם תקף את ההסכם שנחתם בין ישראל ולבנון. דיווח באל ערביה: ארצות הברית ואיראן ידונו בדוחא בכספים הקפואים של טהרן, פקיסטן תארח בהמשך פסגה נוספת בנושא הגרעין. בחריין ספגה מתקפת כטב"מים איראנית.
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מזכ"ל חזבאללה נעים קאסם: "הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון - משפיל וחסר תוקף, יש להחליפו וליישם את מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן" (ברק בטש)
מצרים וירדן גינו את מתקפת הכטב"מים של איראן על בחריין והזהירו מפני השפעתה על הביטחון האזורי (מעיין רפאל)
דיווח באל ערביה: ארצות הברית ואיראן ידונו בדוחא בכספים הקפואים של טהרן, פקיסטן תארח בהמשך פסגה נוספת בנושא הגרעין (הדר טבשי)
דיווח ערבי: "ראש ממשלת פקיסטן יבקר באיראן ב-2 ביולי" (מעיין רפאל)
יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד כתב בחשבון ה-X שלו: "שני מסמכי מסגרת נחתמו החודש. אחד בין ארצות הברית לאיראן, השני בין ישראל ללבנון. לכל אחד מהם יש בעיות משלו, אבל עכשיו נולדה בעיה חדשה: הם מושכים לשני כיוונים אסטרטגיים הפוכים. אי אפשר לדרוש מלבנון לייבש את חיזבאללה, ובאותו זמן לאפשר לאיראן להחיות אותו מחדש" (גיא עזריאל)
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דיווח באיראן: קו הטיסות בין טהרן לדובאי ישוב לפעול החל מה-1 ביולי (הדר טבשי)
דיווח בעזה: שני הרוגים בתקיפת כטב"מ במואסי, ח'אן יונס (הדר טבשי)
מוחסן רזאאי, יועצו של המנהיג העליון של איראן מוג'תבא חמינאי, כתב בחשבון ה-X שלו: "אמריקה, על ידי תמיכתה בפעולות כוחותיה באזור, הפרה את הסעיף הראשון במזכר ההבנות, ועל ידי המשך יצירת מתחים במצרי הורמוז, הפרה את הסעיף החמישי. התגובה להפרת כל סעיף במזכר ההבנות תהיה מהירה ונחרצת" (מעיין רפאל)
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תיעוד: עימותים בין תומכי ומתנגדי חיזבאללה - לאחר ההכרזה על הסכם בין לבנון וישראל (הדר טבשי)
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רשות הסחר הימי של בריטניה: מיכלית הנמצאת במצר הורמוז דיווחה כי ספגה פגיעה מעצם לא מזוהה (מעיין רפאל)
התקשורת בבחריין מדווחת: מוקדם יותר היום התרחשה מתקפת כטב"מים איראנים על שטח במדינה (גיא עזריאל)
מקורות לבנוניים לאל חדת': "משא ומתן ישיר עם ישראל הוא תוצאה של פעולותיו הפזיזות של חיזבאללה, ההתנגדויות להסכם המסגרת בין לבנון לישראל נמוכות בהרבה מהצפוי. סביבת חיזבאללה שילמה מחיר כבד, נמאס לה מהמצב הנוכחי וזקוקה לשינוי - פעולותיו הפזיזות של הארגון ב-2023 וב-2026 הביאו את ישראל ללבנון" (הדר טבשי)
לאחר כשש שעות: הוכרזה חזרה לשגרה ביישוב בית אריה, האזרחים הורשו לצאת מבתיהם (שלומי הלר, ינון שלום יתח)
משרד החוץ האיראני על ההסכם בלבנון: "היישות הציונית תקפה את לבנון בתיאום עם האמריקנים, כך מופר סעיף אחד של ההסכם" (ברוך ידיד)
פיקוד המרכז האמריקני פרסם את תיעוד התקיפות שביצע אמש באיראן
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שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י שוחח עם מקבילו מאיחוד האמירויות, עבדאללה בן זאיד אל-נהיאן. במהלך שיחתם, השניים דנו בהתפתחויות האחרונות באזור (מעיין רפאל)
חשש לחדירת מחבלים ביישוב בית אריה שבשומרון (שלומי הלר)
משמרות המהפכה: "תקפנו מספר מטרות של הצבא האמריקני באזור" (ברק בטש)
משמרות המהפכה: "ארצות הברית תקפה את האי סיריק. הדפנו אותם - והתגובה שלנו תהיה מהירה ונחרצת" (ברק בטש, אלון גל)