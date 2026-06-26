יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד כתב בחשבון ה-X שלו: "שני מסמכי מסגרת נחתמו החודש. אחד בין ארצות הברית לאיראן, השני בין ישראל ללבנון. לכל אחד מהם יש בעיות משלו, אבל עכשיו נולדה בעיה חדשה: הם מושכים לשני כיוונים אסטרטגיים הפוכים. אי אפשר לדרוש מלבנון לייבש את חיזבאללה, ובאותו זמן לאפשר לאיראן להחיות אותו מחדש" (גיא עזריאל)

https://x.com/i/web/status/2070805026361024720 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .