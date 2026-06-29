הממשלה תצביע על הארכת מצב החירום בעורף עד לאמצע יולי
נשיא איראן טוען: מחצית מהכספים הקפואים בקטאר - יופשרו ויושבו אלינו • דיווח באל ערביה: סבב השיחות הבא בין ארצות הברית לאיראן יתקיים מחר בדוחא • עדכונים שוטפים
שרי הממשלה יצביעו היום (שני) על הארכת מצב החירום המיוחד בעורף עד ה-14 ביולי. דיווח באל ערביה: סבב השיחות הבא בין ארצות הברית לאיראן יתקיים מחר בדוחא, ויתמקד בסוגיית מצר הורמוז. חוסל בצפון רצועת עזה מחבל מהג'יהאד האיסלאמי שפשט לשטח מדינת ישראל במהלך טבח ה-7 באוקטוברת ולקח חלק בחטיפת אזרחים.
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הסוכנות האיראנית IRNA: סגן שר החוץ של איראן אישר כי לא נקבעו פגישות טכניות במסגרת המשא ומתן עם ארצות הברית לשבוע זה (נטלי הוויט)
נשיא איראן מסעוד פזשכיאן אמר לסוכנות הידיעות IRNA כי שישה מתוך 12 מיליארד הדולרים האיראנים הקפואים בקטאר - ישוחררו ויוחזרו למדינה (נטלי הוויט)
ארדואן: "האל יבוא בחשבון עם האחראים לרצח העם ברצועת עזה" (הדר טבשי)
https://x.com/i/web/status/2071496648828547517
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דיווח: 124 ספינות סחורות עברו דרך מצר הורמוז מאז יום חמישי - נתון הדומה למספר הספינות שעברו ביום אחד לפני המלחמה (מעיין רפאל)
הרמטכ"ל רא"ל אייל זמיר נשא דברים בפורום מפקדים במעמד לציון 1,000 יום ללחימה: ״אנחנו זוכרים, לומדים ונערכים להמשך הלחימה ולאתגרים הרבים שעוד לפנינו" (ינון שלום יתח)
שרי הממשלה יצביעו על הארכת מצב החירום במדינת ישראל עד ה-14 ביולי (עמיאל ירחי
צה"ל ושב"כ חיסלו בצפון רצועת עזה את זאהר ברהם חליל אבו סאלם, מחבל מהג'יהאד האיסלאמי שפשט לשטח מדינת ישראל במהלך טבח ה-7 באוקטוברת ולקח חלק בחטיפת אזרחים (ינון שלום יתח)
לאור הפרת ההסכם ופגיעה בכוחות צה"ל במרחב הביטחוני: צה"ל תקף שלוש מפקדות של חיזבאללה בדרום לבנון (ינון שלום יתח)
איראן ערכה פגישה ראשונה עם עומאן בעניין ה"ניהול המשותף של מצרי הורמוז" (עמיחי שטיין)
דיווח באל ערביה: סבב השיחות הבא בין ארצות הברית לאיראן יתקיים מחר בדוחא, ויתמקד בסוגיית מצר הורמוז (מעיין רפאל)
שר החוץ האיראני לשעבר ויועץ בכיר למנהיג העליון לשעבר עלי חמינאי, באזהרה לבחריין: "בחריין צריכה לדעת את גבולותיה ולא ללעוג לגורל שלה - או לאלץ את איראן לקבל החלטות קשות" (מעיין רפאל)