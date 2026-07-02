מפקד גדוד 'הבוקעים' (52) הנכנס, סגן-אלוף ג' נכנס לתפקידו: "דור, נכנסת לתפקיד תוך כדי לחימה לאחר פציעתו של סגן-אלוף א׳ חברינו, נכנסת לעניינים במהירות והובלת את הגדוד בלחימה המאתגרת ביותר, לא תיכננתי לעמוד פה היום ובטח שלא להחליף אותך אני מבטיח שאמשיך להוביל את הגדוד קדימה" (ינון שלום יתח)