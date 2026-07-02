משרד החוץ האיראני: "מצר הורמוז אינו מגרש המשחקים של ארה"ב"
באיראן מאיימים: "כל התערבות במצר הורמוז - תוביל לתגובה 'מהירה ונחרצת'" • 1,000 ימים למלחמה: 26 אלף פצועים, 65% מהם מתמודדים עם פוסט טראומה או מצוקה נפשית • עדכונים שוטפים
משרד החוץ האיראני שיגר איום לעבר ארצות הברית: "כל התערבות במצר הורמוז - תוביל לתגובה 'מהירה ונחרצת', מצר הורמוז אינו מגרש המשחקים של וושינגטון". מפקד גדוד 'הבוקעים' (52) הנכנס, סגן-אלוף ג' נכנס לתפקידו. משרד הביטחון: 26 אלף פצועים, 65% מהם מתמודדים עם פוסט טראומה או מצוקה נפשית.
מפקד גדוד 'הבוקעים' (52) הנכנס, סגן-אלוף ג' נכנס לתפקידו: "דור, נכנסת לתפקיד תוך כדי לחימה לאחר פציעתו של סגן-אלוף א׳ חברינו, נכנסת לעניינים במהירות והובלת את הגדוד בלחימה המאתגרת ביותר, לא תיכננתי לעמוד פה היום ובטח שלא להחליף אותך אני מבטיח שאמשיך להוביל את הגדוד קדימה" (ינון שלום יתח)
משרד החוץ הפקיסטני: ראש הממשלה ישתתף בהלווייתו של המנהיג העליון לשעבר של איראן, עלי חמינאי (מעיין רפאל)
אגף השיקום במשרד הביטחון פרסם נתונים אודות מספר מספר פצועי ופצועות המלחמה שפנו לטיפול, זאת לציון אלף ימים לפרוץ מלחמת "חרבות הברזל". מהנתונים עולה, כי מספרם הגיע לכ-26,200 ו-65 אחוזים מבין הפונים לאגף מתמודדים עם מצוקה נפשית או פוסט טראומה (גילה צוקרון גולן, עדי כהן)
פיקוד המרכזי של צבא ארצות הברית: מפקד סנטקום ובכירים צבאיים מ-12 מדינות מהמזרח התיכון והסביבה, דנו בסביבת הביטחון האזורית ובהזדמנויות לשיפורשיתוף הפעולה הביטחוני באזור. בנוסף, הדגישו את מחויבותם המשותפת לזרימה חופשית של סחר דרך מצר הורמוז (מעיין רפאל)
דובר משרד החוץ הפקיסטני: "אנו מתאמים עם השותפים שלנו בקטאר את המשך המאמצים לקידום והקלה על המשא ומתן בין ארצות הברית לאיראן. לאחר סבב המשא ומתן שהתקיים בדוחה, הוסכם להמשיך בהתייעצויות כדי לקבוע את מועד סבב השיחות הבא" (איילי כהן)
באיראן מאיימים: "כל התערבות במצר הורמוז - תוביל לתגובה 'מהירה ונחרצת', מצר הורמוז אינו מגרש המשחקים של ארצות הברית" (מעיין רפאל)
כתב אישום הוגש נגד שלושה ישראלים שהיו מעורבים במכירת נשקים למחבל שביצע פיגוע רצחני בתחילת יוני בכוכב יאיר וצור נתן, וכן אחד מהם מואשם באי מניעת מעשה טרור (לי עייש)
משרד החוץ הקטארי: "התקדמות חיובית הושגה בפגישות העקיפות שנערכו בדוחא בין הנציגים האיראניים לנציגים האמריקנים" (מעיין רפאל)
1,000 ימים ל-7.10: עשרות מפגינים הגיעו מחוץ למעון רה"מ בבלפור ובסמוך לכנסת ישראל ומוחים בפתיחת יום האלף מאז 7.10 (שלומי הלר)