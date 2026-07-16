לילה חמישי ברציפות: צבא ארצות הברית פתח הלילה (בין חמישי לשישי) בגל תקיפות נוסף באיראן. באיראן אישרו כי הותקף הגשר המחבר בין בנדר עבאס לשיראז - והתנועה בין הערים הופסקה.

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