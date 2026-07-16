ארה"ב מחריפה את התקיפות באיראן, הופצץ הגשר המחבר בין בנדר עבאס לשיראז

לילה חמישי ברציפות: צבא ארצות הברית פתח הלילה בגל תקיפות נוסף באיראן • דובר צה"ל על האזעקות שנשמעו במרחב קריית שמונה: "התרעות שווא" • עדכונים שוטפים

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תקיפה אמריקנית באיראן, ארכיון
תקיפה אמריקנית באיראן, ארכיוןשימוש לפי סעיף 27א'

לילה חמישי ברציפות: צבא ארצות הברית פתח הלילה (בין חמישי לשישי) בגל תקיפות נוסף באיראן. באיראן אישרו כי הותקף הגשר המחבר בין בנדר עבאס לשיראז - והתנועה בין הערים הופסקה.

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דובר צה"ל על ההתרעות שנשמעו במרחב קריית שמונה: "מדובר בהתרעות שווא שהופעלו במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון" (נדב אלימלך)

דיווחים באיראן: תחנת הרכבת בבנדר עבאס הותקפה (ברק בטש)

באיראן מדווחים על תקיפות עצימות גם בפרובינציית ח׳וזסתאן (ברק בטש)

באיראן מאשרים: הותקף הגשר המחבר בין בנדר עבאס לשיראז. התנועה בין הערים הופסקה (ברק בטש)

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