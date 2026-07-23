הלילה ה-13 ברציפות: ארה"ב פתחה בגל תקיפות נוסף באיראן

טראמפ: "כל נזק שייגרם לספינות - ישולם מכספים איראניים שבשליטת ארה"ב" • דיווח ב"ניו יורק טיימס": ראש ממשלת עיראק העביר למשמרות המהפכה הצעה להפסקת אש בין איראן לארה"ב • עדכונים שוטפים

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תקיפה אמריקנית בנמל סיריכ שבדרום איראן, ארכיון
תקיפה אמריקנית בנמל סיריכ שבדרום איראן, ארכיון שימוש לפי סעיף 27א'

ארצות הברית פתחה הלילה (בין חמישי לשישי) בגל תקיפות נוסף באיראן. הנשיא טראמפ הודיע כי "החל מרגע זה ואילך, כל נזק שייגרם לספינות - ישולם מכספים איראניים המצויים בידי ארצות הברית ונמצאים בשליטתה". ב"ניו יורק טיימס דווח" כי ראש ממשלת עיראק העביר למשמרות המהפכה הצעה להפסקת אש בין איראן לארה"ב.

הלילה ה-13 ברציפות: ארה״ב פתחה בגל תקיפות נוסף באיראן (ברק בטש)

טראמפ: החל מרגע זה ואילך ועד להודעה חדשה, כל נזק שייגרם לספינות, למטענים או לכל דבר הקשור אליהם - ישולם מכספים איראניים המצויים בידי ארצות הברית ונמצאים בשליטתה. נזקים אלה עשויים להיות משמעותיים מאוד, אך למרות זאת, זהו הדבר ההוגן והצודק לעשות" (ברק בטש)

דיווח ב"ניו יורק טיימס": במהלך ביקורו בטהרן, ראש ממשלת עיראק העביר למשמרות המהפכה הצעה להפסקת אש בין איראן לארה"ב (ברק בטש)

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