טראמפ: החל מרגע זה ואילך ועד להודעה חדשה, כל נזק שייגרם לספינות, למטענים או לכל דבר הקשור אליהם - ישולם מכספים איראניים המצויים בידי ארצות הברית ונמצאים בשליטתה. נזקים אלה עשויים להיות משמעותיים מאוד, אך למרות זאת, זהו הדבר ההוגן והצודק לעשות" (ברק בטש)