הלילה ה-13 ברציפות: ארה"ב פתחה בגל תקיפות נוסף באיראן
טראמפ: "כל נזק שייגרם לספינות - ישולם מכספים איראניים שבשליטת ארה"ב" • דיווח ב"ניו יורק טיימס": ראש ממשלת עיראק העביר למשמרות המהפכה הצעה להפסקת אש בין איראן לארה"ב • עדכונים שוטפים
ארצות הברית פתחה הלילה (בין חמישי לשישי) בגל תקיפות נוסף באיראן. הנשיא טראמפ הודיע כי "החל מרגע זה ואילך, כל נזק שייגרם לספינות - ישולם מכספים איראניים המצויים בידי ארצות הברית ונמצאים בשליטתה". ב"ניו יורק טיימס דווח" כי ראש ממשלת עיראק העביר למשמרות המהפכה הצעה להפסקת אש בין איראן לארה"ב.
הלילה ה-13 ברציפות: ארה״ב פתחה בגל תקיפות נוסף באיראן (ברק בטש)
טראמפ: החל מרגע זה ואילך ועד להודעה חדשה, כל נזק שייגרם לספינות, למטענים או לכל דבר הקשור אליהם - ישולם מכספים איראניים המצויים בידי ארצות הברית ונמצאים בשליטתה. נזקים אלה עשויים להיות משמעותיים מאוד, אך למרות זאת, זהו הדבר ההוגן והצודק לעשות" (ברק בטש)
דיווח ב"ניו יורק טיימס": במהלך ביקורו בטהרן, ראש ממשלת עיראק העביר למשמרות המהפכה הצעה להפסקת אש בין איראן לארה"ב (ברק בטש)