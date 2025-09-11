מנהיגים על הכוונת: התחפושות של מנחם בגין

מומלצים -

https://www.i24news.tv/he/news/news/defense-news/artc-7f243843מנחם בגין, לימים ראש ממשלת ישראל וזוכה פרס נובל, היה בשנות ה־40 האיש שהבריטים פחדו ממנו יותר מכל. מפקד האצ"ל, "ראש ארגון הטרור הידוע", בעיניהם. על ראשו הוצע פרס של עשרת אלפים ליש"ט – סכום שיכול היה לשנות חיים.

אבל אז הוא נעלם. ארבע שנים שלמות. מ-1944 ועד 1948 – אף אחד לא ראה אותו בציבור. הבולשת פשטה על בתים, הפכה מיטות, חיפשה בכל חור – לשווא. תיקי המודיעין תפחו ל־15 ביוגרפיות שונות ושמונה שמות-כיסוי. אפילו הבריטים כבר לא ידעו איך הוא נראה באמת. איך הוא חמק? בגין הפך לאמן ההתחפשות.

בזהות אחת היה "ישראל הלפרין" - פליט פולני חולה. שכנים בפתח תקווה זכרו אדם קודר, שלא יוצא לעבוד, שטוען שהוא חי מקצבת פליטים. "מסכן," אמרו עליו. הם לא העלו בדעתם שזה האיש שמבצע פיגועים נגד הבריטים.

אבל התחפושת המפורסמת ביותר הייתה "הרב ישראל ססובר". זקן מלא, מגבעת שחורה, תפילות יומיומיות בבית הכנסת. השכנים הזמינו אותו לעלות לתורה, הקצו לו מקום קבוע. הם ריחמו על אשתו, עליזה – "המסכנה שצריכה לפרנס את הבטלן הזה". לא ידעו שמתחת לאדרת הרב הסתתר המבוקש מספר אחת של הבריטים. בגין עצמו התבדח שנים אחר כך: "עוד קצת – הייתי נהיה גבאי שני בבית הכנסת".

ובשיא הנועזות – ב־1947 אימץ דרכון מזויף של רופא גרמני־יהודי בשם "ד"ר קניגסהופר". פתאום, האיש שחי במסתור נהפך לרופא מכובד במרכז תל אביב. הבריטים היו כה נואשים, עד שקיבלו "מידע רשמי": בגין עבר ניתוח פלסטי בשווייץ ושינה את פניו. במסמך נכתב: "איננו יודעים כיצד נראה פניו החדשים." לא פחות. בפועל – הוא מעולם לא יצא מהארץ.

ולפעמים, הסצנות נראו כמו קומדיה. ב"שבת השחורה" של יולי 1946, חיילים בריטים חוסמים רחוב בתל אביב. בגין יוצא מהדירה מחופש לחרדי, מתיישב על ספסל מול הבית – וצופה בשקט בחיילים שמחפשים אחריו בתוך הדירה. הוא מולי העיניים שלהם – והם לא מזהים.

במקרה אחר, הוא מתחבא בתא סודי בקיר. הבריטים דופקים על הקירות לגלות חללים נסתרים. בגין סיפר שעמד בפיתוי… ורצה לדפוק להם בחזרה. כך שרד האיש שהבריטים רצו יותר מכולם. רב, פליט, רופא – ובכל זהות, דמות אחרת. המצוד אחריו נראה כמו תסריט הוליוודי – אבל התרחש במציאות. האיש שהוליך שולל את האימפריה החזקה בעולם יהיה כעבור שלושים שנה ראש ממשלת ישראל.