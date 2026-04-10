תיאום צבאי היסטורי בין צה"ל לצבא ארצות הברית מתחילת המבצע באיראן, הערב (שישי) נחשפים גילויים חדשים מתוך בור הפיקוד המשותף. לראשונה מאז פרוץ המלחמה, ארבעה קצינים בכירים שהיו אמונים על ניהול המבצעים המשותפים מעניקים עדות מבפנים על מכונת המלחמה שנבנתה בין המדינות, הכוללת חלוקת מטרות דינמית וזרימת מודיעין רגיש בזמן אמת.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

מרכז הכובד של הדיווח מתמקד במבצע חילוץ דרמטי של נווט אמריקני, אירוע שהוגדר כנקודת מבחן קריטית לקשר המבצעי. הקצינים מתארים כיצד המערכות הטכנולוגיות והיחידות המיוחדות של שתי המדינות פעלו "כתף אל כתף" כדי להבטיח את הצלחת החילוץ תחת איומים מורכבים. התיאום הגיע לרזולוציות שבהן המטה הכללי הישראלי התאים את פעילותו לשעון המבצעי של ארצות הברית כדי למקסם את הסנכרון בין הכוחות האוויריים והימיים.

לצד החילוץ, נחשפים פרטים על היקף שיתוף הפעולה המודיעיני. ישראל וארצות הברית חלקו יכולות איסוף ופענוח שלא נראו בעבר, מה שאפשר תקיפה מדויקת של מטרות אסטרטגיות תוך צמצום סיכונים לכוחות.