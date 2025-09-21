ההתחייבויות שקיבל שייח' טריף מנתניהו | פרסום ראשון

מנהיגה הרוחני של העדה הדרוזית בישראל סיפר ל-i24NEWS כי רה"מ התחייב שההסכם מול סוריה יכלול את פירוק הנשק בדרום המדינה והבטחה לשמור על בני העדה הדרוזית במקום • נתניהו לא התייחס לסוגיית החטופים הדרוזים

אוריה קשת
אוריה קשת ■ כתב צפון
1 דקות קריאה
 ■ 
Video poster
נשיא סוריה:" קרובים להסכם עם ישראל"

פרסום ראשון: שייח' מוואפק טריף, מנהיגה הרוחני של העדה הדרוזית בישראל, אמר היום (ראשון) ל-i24NEWS כי ראש הממשלה בנימין נתניהו התחייב לפניו שההסכם מול סוריה יכלול את פירוק הנשק בדרום המדינה והבטחה לשמור על בני העדה הדרוזית במקום.

במהלך השיחות עם ראש הממשלה עלתה סוגיית החטופים הדרוזים, אך ראש הממשלה נתניהו לא התייחס לאירוע וסירב לתת הבטחה לעזור בנושא. 

Video poster
הדרוזים: מאחורי הקלעים של הדת שאין לה פניםדניאל זינגר/i24NEWS

באוגוסט האחרון פרסמנו כי במהלך פגישה של שייח' טריף עם השליח האמריקני ללבנון וסוריה טום ברק, האמריקנים התחייבו לטפל בסוגיית החטופים הדרוזים והמסדרון ההומניטרי. נושאים שלא עלו בפגישה הם דווקא סוגיית העצמאות למרחב סווידא והדרישה לסיפוח ישראלי. 

