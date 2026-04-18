הותר לפרסום: רס"ב ברק כלפון, בן 48 מעדי, נפל בפיצוץ מטען בדרום לבנון
רס"ב במילואים ברק כלפון, בן 48 מעדי, לוחם בגדוד חיר"ם 7056 חטיבה 226, נפל בקרב בדרום לבנון, כך התיר היום (שבת) דובר צה"ל לפרסום. באירוע נפצעו שני לוחמים באורח בינוני ולוחם נוסף באורח קל.
לוחמי מילואים בגדוד 7056 הפועלים בפיקוד חטיבה 226, ביצעו אתמול סריקות במבנה לאיתור אמצעי לחימה בכפר ג׳בין שבגזרה המערבית בדרום לבנון. במהלך הסריקות, מטען של ארגון הטרור חיזבאללה התפוצץ במבנה, ובעקבות כך נפל רס״ב (מיל') ברק כלפון ז״ל ונפצעו שלושה לוחמים נוספים.
מתחקיר ראשוני, ככל הנראה לא מדובר במטען שהופעל מרחוק, ושאר פרטי האירוע מתוחקרים. הלוחמים טופלו בשטח ופונו באופן מוסק להמשך קבלת טיפול רפואי בבית החולים. הכוחות המשיכו לפעול במרחב להשמדת תשתיות וחיסול מחבלים.