ביקור נדיר בבונקר השמור בצפון, שהותקף במלחמה

זו לא עוד כניסה לבסיס צה"ל, למתקן השמור והרגיש בצפון לקח מספר חודשים כדי לתאם את ההגעה אליו. כל מי שניסה לתקוף אותו, גם במהלך המלחמה, פספס - כי הסוד נמצא עשרות מטרים מתחת לאדמה.

תחת אבטחת מידע ובאישור מיוחד ביקר כתבנו ינון שלום יתח במקום. ממתחם זה, מנהלים את השמיים בגזרות המתוחות ביותר - אל מול הנוף של הר מירון, אך מה שמעניין באמת - נמצא עשרות מטרים מתחת לאדמה.

ממקום זה ולאורך המלחמה, מבור השליטה הזה כיוונו מטוסי קרב לפעולות בכל הזירות הצפון-מזרחיות, הפעילו מרחוק כיפות ברזל למטחי טילים - וגם היו הראשונים להתמודד עם איום הכטב"מים של חיזבאללה, שהפך לטראומה עבור תושבי הצפון. זו הכניסה הראשונה של צוות תקשורת מזה שנים רבות.

