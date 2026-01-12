ביקור נדיר בבונקר השמור בצפון, שהותקף במלחמה

את המתקן השמור הצופה לנוף הר מירון ניסו לתקוף גם במהלך המלחמה • מבור השליטה כוונו פעולות בכל הזירות הצפון-מזרחיות והפעילו את כיפת ברזל • לאחר מספר חודשי תיאום, הגיע כתבנו לביקור באישור מיוחד • צפו

ינון שלום יתח ■ כתב צבאי ■ 
זו לא עוד כניסה לבסיס צה"ל, למתקן השמור והרגיש בצפון לקח מספר חודשים כדי לתאם את ההגעה אליו. כל מי שניסה לתקוף אותו, גם במהלך המלחמה, פספס - כי הסוד נמצא עשרות מטרים מתחת לאדמה.

תחת אבטחת מידע ובאישור מיוחד ביקר כתבנו ינון שלום יתח במקום. ממתחם זה, מנהלים את השמיים בגזרות המתוחות ביותר - אל מול הנוף של הר מירון, אך מה שמעניין באמת - נמצא עשרות מטרים מתחת לאדמה.

ממקום זה ולאורך המלחמה, מבור השליטה הזה כיוונו מטוסי קרב לפעולות בכל הזירות הצפון-מזרחיות, הפעילו מרחוק כיפות ברזל למטחי טילים - וגם היו הראשונים להתמודד עם איום הכטב"מים של חיזבאללה, שהפך לטראומה עבור תושבי הצפון. זו הכניסה הראשונה של צוות תקשורת מזה שנים רבות.

