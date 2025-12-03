ברקע ההסלמה בין ישראל לחיזבאללה, הפרשן הצבאי של i24NEWS, ידיעות אחרונות ו-Ynet, יוסי יהושוע, אמר הערב (רביעי) ב"מהדורה המרכזית" כי לא יהיה מנוס מלתקוף בלבנון: "הפור נפל - השאלה היא רק מתי".

יהושוע הוסיף כי ההבנה בישראל היא שחיזבאללה לא יתפרק מנשקו וצבא לבנון לא יצליח לפרק אותו. בתוך כך, נשאלת השאלה האם ארצות הברית תשים "ברקס" לפעולה כזו.

הדברים מגיעים ברקע הפגישה הדיפלומטית שנערכה אתמול בנאקורה בין ישראל ללבנון, בה עמדו לראשונה בראש המשלחות אזרחים ולא אנשי צבא לצורך משא ומתן על המשך הפסקת האש.

צוין כי מקורות לבנוניים מסרו כי הדרך היחידה להימנע מהסלמה בגבול עם ישראל היא רק אם "צבא לבנון ימשיך בפעולותיו". עוד הוסיפו "כדי להימנע מהסלמה עם ישראל, יש לקבוע לוח זמנים לנסיגת נשק מצפון לנהר הליטני ובכל שטח לבנון. עוד דווח כי נשיאות לבנון תודיע על צירופה של דמות אזרחית לבנונית לישיבות ועדת ה"מנגנון".

