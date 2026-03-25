בפעילות משותפת של שב"כ, ימ"ר ש"י במשטרה וצה"ל, סוכלה חולייה צבאית המזוהה עם ארגון הטרור חמאס, המונה עשרה מחבלים פלסטינים מהכפר ביתא שבשומרון, אשר פעלה לקדם פיגועי ירי ומטען בשנתיים האחרונות.

במסגרת החקירה נתפס ברשות החולייה אמל"ח רב, בהם נשק מסוג M-16, חומרי נפץ ומטענים המוכנים להפעלה מרחוק. במהלך החקירה התקבל מידע לפיו חברי החולייה מימשו סדרה של פיגועים, ביניהם פיגועי מטען שהופעלו נגד כוחות צה"ל בחודשים מרץ-אפריל 2025, בהם נפצעו שלושה חיילי צה"ל, מתוכם שניים במצב קשה.

עוד עלה כי חברי החולייה נטלו חלק במספר פיגועי ירי ונערכו למימוש פיגועי תופת משמעותיים נוספים, בתוכם כוונות לממש פיגוע חטיפה. חברי החולייה ערכו תצפיות לעבר אחד מתושבי האזור אותו תכננו לחטוף. אחד מחברי החולייה אף חפר מאחורי ביתו מנהרה בעומק של שישה מטרים, במטרה לכלוא בה חטופים. לבסוף חברי החולייה נסוגו מן הרעיון לאחר שהבינו כי יתקשו להוציא את הפיגוע לפועל.

עם סיום החקירה הוגשו כתבי אישום לבית המשפט הצבאי שומרון נגד עשרה מחברי החולייה, אשר חלקם הואשמו בעבירות של ניסיון גרימת מוות בכוונה, ירי לעבר אדם וניסיון חטיפה.