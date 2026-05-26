פרשת שדה תימן: הרמטכ"ל אייל זמיר החליט היום (שלישי) על הדחת הפצ"רית לשעבר יפעת תומר ירושלמי משירות צבאי לאלתר - וללא דיחוי נוסף. בהמשך, אחרי התבהרות ההליך הפלילי, יישקלו גם שלילת דרגה, והרמטכ"ל מצפה שהחקירה תתקדם בהתאם.

בהתאם לפקודות הצבא בחודשים האחרונים השכר של תומר ירושלמי הופחת עד למצב של חל"ת, אך נוכח הגיל והוותק (מעל 25 שנות שירות בקבע) היא זכאית לגמלה מדובר במקרה חריג ביותר. הרמטכ"ל החליט שלא תהיה זכאית לקבל את ההטבות בפרישה.

שר הביטחון ישראל כ"ץ עודכן בהחלטות. בהודעה מטעמו מסר: "אני מברך את הרמטכ"ל אייל זמיר על ההחלטה להדיח את יפעת תומר-ירושלמי מצה"ל ולשלול ממנה את הגדלות הרמטכ"ל וזכויות היתר הנוספות. מיד לאחר שנחשפה פרשיית הדלפת הסרטון משדה תימן, פעלתי מיידית להדחתה מתפקידה לאור המעשים החמורים שביצעה והפגיעה הקשה באמון שניתן לה מצד מפקדי וחיילי צה"ל".

עוד כתב שר הביטחון: "פרשת שדה תימן היא עלילת דם חמורה נגד כוח 100 ולוחמי צה"ל הגיבורים, שפועלים יום ולילה להגנת מדינת ישראל מול אויב אכזר. מי שבחרה לקחת חלק במהלך שפגע בלוחמינו ובשמם הטוב - בגדה באמון שניתן לה במסגרת תפקידה הרגיש ביותר במערכת הצבאית".

כזכור, בסוף חודש אוקטובר תומר ירושלמי הגישה מכתב התפטרות לרמטכ"ל. בסיום הפגישה, נמסר מטעם דובר צה"ל: "הפרקליטה הצבאית הראשית, האלופה יפעת תומר ירושלמי, ביקשה הבוקר מהרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, לסיים את תפקידה.הרמטכ״ל קיבל את בקשתה לסיים את התפקיד באופן מיידי ויפעל לייצוב הפרקליטות הצבאית ושמירה על חיילי צה״ל. הרמטכ״ל בטוח כי תתקיים חקירה יסודית לחקר האמת".