בישראל מכחישים את הדיווח הלבנוני: אין מו"מ על החזרת שרידיו של רון ארד

דיווח באל-ג'דיד הלבנוני טוען כי המשא ומתן בין ישראל ללבנון יעסוק גם בהשבת שרידיו של נווט הקרב רון ארד. גורמים בישראל הכחישו את הדיווח: לא מכירים סיכום כזה.

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את הדיווח הביא שליח אל ג'דיד בוושינגטון. לפי הפרטים, המשא ומתן המדיני בין לבנון לישראל יכלול דיונים על החלפת שרידיו של הנווט הישראלי רון ארד תמורת אסירים לבנונים.

כזכור, בחודש מרץ השנה כוחות מיוחדים של חיל האוויר פעלו באזור הכפר נבי שית שבמזרח לבנון בניסיון לאתר את גופתו של הנווט הישראלי רון ארד, שנפל בשבי לפני כ-40 שנה. ניצול ההזדמנות המודיעינית התאפשר בצל פינוי הכפר נבי שית. הכוחות המיוחדים נכנסו אל היעד תחת מעטפת אש מלאה של חיל האוויר - אך הניסיון לאתר את שרידיו של ארד לא צלח.

אף על פי שלא נמצאו שרידים, בצה"ל הגדירו את הפעולה כהצלחה מבצעית. "הצלחנו לשלול בוודאות אפשרות אחת מתוך רשימת האתרים הפוטנציאליים לקבורתו", נמסר. בניגוד לדיווחים בכלי תקשורת בלבנון, הכוח לא נתקל בירי ולא התנהל קרב פנים אל פנים בשטח. כלל ההרוגים בצד הלבנוני הם אנשים שניסו להתקרב למרחב הפעולה של הכוחות וחוסלו בתקיפות מהאוויר. הכוח השלים את המשימה כמתוכנן ויצא מהשטח ללא נפגעים לכוחותינו.

בחודש דצמבר האחרון פורסם כי כוחות הביטחון בלבנון חושדים שהמוסד חטף קצין בכיר לשעבר, בשם אחמד שוכר באזור אל-בקאע. על פי הדיווחים, בלבנון סברו שהחטיפה קשורה להיעלמותו של הנווט הישראלי רון ארד.

רון ארד היה נווט קרב בחיל האוויר הישראלי, שנפל בשבי ארגון "אמל" בלבנון ב-16 באוקטובר 1986 ונחשב כנעדר לאחר שאבדו עקבותיו ב-5 במאי 1988. בשנת 2016 הגיש אמ"ן דו"ח שהעריך שארד נפטר בשנים הראשונות שלאחר היעדרותו, אם כי לא כל גורמי המודיעין קיבלו את ההערכות האלו ועל פי הערכות אחרות נפטר בשלב מאוחר יותר.