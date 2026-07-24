בעקבות הפיגוע: צה"ל נערך למבצע רחב היקף ביו"ש, עוצר יציאות ברחבי הגזרה

דובר צה"ל הודיע כי בעקבות פיגוע הירי שאירע הבוקר (שישי) סמוך לחוות גלעד בשומרון, הוחלט על פעילות מבצעית נרחבת ביהודה ושומרון. בהתאם לכך הוחלט על עוצר יציאות ועיבוי כוחות ברחבי הגזרה.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

הפעילות מגיעה לאחר 24 שעות מתוחות ביהודה ושומרון, בהן אירעו שלושה פיגועים נגד ישראלים. הראשון שבהם התרחש אתמול סמוך לאיתמר, כאשר ישראלי נדקר לאחר שהגיע לאזור על מנת לכבות שריפה שהוצתה באזור. בפיגוע השני שאירע באותו יום נדקר אזרח ישראלי סמוך ליישוב גנים, לאחר מכן התברר כי הדוקר הוא שוטר פלסטיני.

הפיגוע הבוקר אירע סמוך לחוות גלעד, כאשר קבוצת פלסטינים התעמתה עם מטיילים ישראלים שהגיעו לכפר תל. כוחות הביטחון הגיעו למקום בניסיון להפריד בין שתי הקבוצות. פלסטיני חטף את נשקו של איש כוחות הביטחון והחל לירות לכל עבר. כתוצאה מהירי נהרג בניהו מלט ז"ל, חבר בכיתת הכוננות של חוות גלעד שהוקפץ למקום, ונפצעו שניים נוספים באורח קשה.

מדובר צה"ל נמסר כי במהלך הלילה נעצרו מבוקשים שהסיתו לטרור ולביצוע פיגועים. השבוע כוחות צה"ל עצרו למעלה מ-80 מבוקשים ביהודה ושומרון, ביניהם מסיתים, מזוהי חמאס, מיידי אבנים ובקבוקי תבערה, ומחבלים שעסקו בהכנת מטענים.