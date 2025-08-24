בחשד למעורבות ב"קטאר-גייט": יואב פולי מרדכי הושעה מצוות המשא ומתן לעסקה

מומלצים -

אלוף במילואים יואב פולי מרדכי, אשר מכהן במילואים במנהלת החטופים בצה"ל, משמש כחבר בצוות המשא ומתן וכיועץ לרמטכ"ל אייל זמיר, הושעה הבוקר (ראשון) מתפקידו בצוות המשא ומתן. הרקע למהלך הוא התפתחויות בפרשת "קטאר-גייט".

האלוף מרדכי אישר ל-i24NEWS כי הושעה מצוות המשא ומתן לתקופה של שבועיים עד המשך ברור חקירתו בפרשת קטאר-גייט. ההשעיה מגיעה לאחר ביקורת גוברת על העובדה שיועצו של ראש הממשלה בנימין נתניהו יונתן אוריך מתמודד עם שורה ארוכה של הגבלות מאז נחקר לראשונה בפרשה בעוד שמרדכי מוסיף לכהן בתפקיד כה רגיש. בלשכת ראש הממשלה מסרו כי החלטות בעניין הזה מתקבלות על ידי צה"ל.

הפרשה הביטחונית "קטאר-גייט" נחשפה בסוף השנה שעברה ועניינה חשדות לניגוד עניינים ולפגיעה בביטחון המדינה בזמן מלחמת חרבות ברזל מטעם מספר בכירים בצמרת המדינית-ביטחונית. לפי החשד, מספר בכירים קיבלו תשלומים מממשלת קטאר בתמורה לקידום האינטרסים שלה בישראל והשפעה על דעת הציבור הישראלי. זאת, כשבפועל המדינה האוייבת מממנת את ארגון הטרור חמאס.

כמו כן, על פי החשד, מספר מקורבים לראש הממשלה בנימין נתניהו קיבלו מסמכים וחומרים מסווגים מבלי שהיו מורשים לכך, והדליפו אותם ל"בילד" הגרמני. המעורבים העיקריים בפרשה הם היועצים לשעבר של ראש הממשלה בנימין נתניהו: יונתן אוריך ואלי פלדשטיין. בשלב זה אוריך מורחק מלשכת ראש הממשלה.