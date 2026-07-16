הפתרון לאיום הכטב"מים? הפיתוח החדש והמדהים של התעשייה האווירית

התעשייה האווירית IAI חשפה היום (חמישי) את היפנוסיס: מערכת הגנה רכה פורצת-דרך להתמודדות עם מגוון רחב של איומים אוויריים.

המערכת החדשה נועדה לשבש ולנטרל בו-זמנית מגוון רחב של איומים המבוססים על ניווט לווייני (GNSS) ומספקת שכבת הגנה משלימה למערכות יירוט קינטיות. המערכת נועדה לפעול, בין היתר, למול כלי טיס בלתי מאוישים (כטב"מים) המשוגרים בהיקפים גדולים, באמצעות שיבוש מערכות הניווט הלווייני שלהם.

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בתעשייה האווירית מסבירים כי מערכות הניווט הלווייני המותקנות על גבי כלי טיס נדרשות לקבל את נתוני המיקום והזמן מהלווינים על מנת לאפשר לכלי להגיע אל היעד באופן מדויק. כאשר מערכות אלו משובשות או מנוטרלות, נמנעת מהכלים האוויריים המאיימים היכולת לנווט במדויק לעבר מטרותיהם.

מערכת היפנוסיס עושה שימוש ביכולות שיבוש והטעיה מתקדמות, המיועדות לשבש ו/או להטעות מערכות ניווט לווייני. המערכת משלבת מספר יחידות קצה מרושתות תחת מרכז שליטה ובקרה אחד ומספקת הגנה על נכסים ותשתיות חיוניים, בהם אתרים אסטרטגיים, תשתיות אנרגיה ומערכי הגנה אווירית.

יו"ר דירקטוריון התעשייה האווירית IAI, בועז לוי, אמר: "התעשייה האווירית הינה מובילה עולמית בפיתוח פתרונות הגנה אווירית מול איומים אוויריים מתפתחים והובלתה נשענת על עשרות שנות ניסיון מבצעי, חדשנות מתמשכת ומחויבות בלתי מתפשרת לביטחון לקוחותינו ובעלות בריתנו. מתוך ההבנה ששדה הקרב המודרני מחייב יכולות הגנה משולבות ורב-שכבתיות, המסוגלות להתמודד עם מגוון איומים במקביל, ממשיכה IAI להוביל את התחום באמצעות טכנולוגיות מתקדמות, המעניקות יתרון מבצעי משמעותי ומסייעות בהגנה על הביטחון הלאומי ועל חיי אזרחים".

סמנכ"ל IAI ומנהל חטיבת מערכות, טילים וחלל, גיא בר-לב: "היפנוסיס מייצרת שכבת הגנה רכה, חיונית ויעילה, המאפשרת למדינות להתמודד עם האיומים האוויריים המתעצמים כנגדן. מדובר במערכת המהווה קפיצת מדרגה ביכולת ההגנה על נכסים אסטרטגיים, כאשר שילוב המערכת עם הגנה קשה, מעבה את תפיסת ההגנה הרב-שכבתית בשכבת הגנה נוספת, אפקטיבית וחסכונית".

היפנוסיס פועלת באמצעות ארכיטקטורת שליטה ובקרה אחודה, המאפשרת שילוב יכולות יירוט רכות עם קשות ומתן תגובה מתואמת ויעילה בסביבות איום דינמיות ומתפתחות. המערכת מסוגלת להתמודד עם מתקפות מתואמות הכוללות מספר רב של איומים המגיעים בו-זמנית מכיוונים שונים, ומאפשרת הפעלה אוטונומית מלאה באמצעות מרכז שליטה ובקרה רשתי, ללא צורך בהתערבות מפעיל.

המערכת מבוססת על ניסיונה המבצעי הרב והמוכח של IAI בתחום לוחמת הניווט (NAVWAR) ומשלבת טכנולוגיות מתקדמות לשיבוש ולהטעיית מערכות ניווט לווייני, לרבות מערכות ניווט לוויני מתקדמות.