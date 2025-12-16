אנשי המודיעין שמאחורי חיסול מס' 2 בחמאס מדברים

בשבת ישראל סגרה מעגל עם מס' 2 בארגון הטרור חמאס - ראא'ד סעד, מאחרוני הבכירים והאיש שהצליח להפוך את נקודת התורפה של צה"ל לתוכנית עבודה. על פי סגן ל' מאגף המודיעין של פיקוד דרום, ראא'ד סעד היה היעד מס' 1 של המחלקה עוד מלפני הלחימה.

לכל אורך הלחימה ניסו במחלקה ליצור הזדמנויות לחסל את סעד, אך ללא הצלחה. היה קשה להתחקות אחר מי שהיה ממתכנני טבח ה-7 באוקטובר. עד שביום שבת נוצרת הזדמנות קריטית שבפיקוד העליון ידעו שחייבים לנצל - וסעד חוסל.

למרות שיהיה קשה להחליף את סעד, בתור אחד מאחרוני הבכירים שנותרו לחמאס בעזה, באגף המודיעין של פיקוד הדרום כבר יודעים שאפילו אם ייווצר צוואר בקבוק - לכל אחד יש תחליף.

צפו בכתבה המלאה בראש העמוד