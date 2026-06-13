דיווח: איראן מוטטה ומלכדה במוקשים את מנהרות האורניום

איראן האיצה באופן דרמטי בשבועות האחרונים את מאמציה לחסום את הגישה למאגר האורניום המועשר שלה, מוטטה מנהרות ומלכדה כניסות במוקשים וחומרי נפץ, כך לפי דיווח היום (שבת) ברשת CNN.

לפי חמישה מקורות המעורים בפרטי המודיעין האמריקני, הגעה אל כחצי טון של האורניום ברמת העשרה גבוהה הפכה כעת למשימה קשה, מסוכנת וממושכת בהרבה מכפי שהייתה רק לפני חודש. המהלך מציב אתגר מורכב במיוחד עבור הממשל האמריקני, המנסה לגבש הסכם לפינוי החומר הגרעיני והשמדתו.

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הביצור החדש עלול לאפשר לאיראן להערים על מאמצי הפיקוח ולטעון כי חלק מהמאגר אינו ניתן לשחזור. סקוט רוקר, לשעבר ראש המשרד לפינוי חומרים גרעיניים בארצות הברית, אמר רשת האמריקנית כי הדבר יקשה על אימות המלאי המלא ויפגע באמון לגבי השמדת החומר כולו. רוב המלאי החסום נמצא ככל הנראה במנהרות שקרסו במתחם הגרעיני באספהאן, ופינויו ידרוש כעת ציוד חפירה כבד ומבצע מסוכן מאוד של נטרול מוקשים.

אף על פי ששני הצדדים מתקרבים להבנות לפיהן טהרן תמסור את האורניום המועשר לארצות הברית לצורך השמדתו, התנאים המדויקים בשטח עדיין אינם ברורים. פקידים אמריקנים חוששים כי פריצת המנהרות הממוקשות תעכב משמעותית את יישום ההסכם המסתמן, ותקשה על ארצות הברית להשיג את מטרתה בכך שאיראן לא הותירה חלק מהחומר ברשותה.

ברקע הדברים, צבא ארצות הברית נערך כבר באמצע חודש מאי למבצע צבאי מורכב להחרמת החומר הגרעיני, אך התוכנית בוטלה בסופו של דבר לאחר שהוגדרה כבעלת רמת סיכון גבוהה מדי.

הנשיא דונלד טראמפ אף התבטא פומבית בנושא בעבר והביע ספק ביכולת של איראן לשלוף את החומר ללא זיהוי, דבר שלפי ההערכות דחף את טהרן לבצר את האתרים עוד יותר. במקביל, בכירים אמריקנים ובהם ג'ארד קושנר וסטיב ויטקוף ביקרו לאחרונה במעבדה הלאומית באוק רידג' כדי לבחון היערכות טכנולוגית לפינוי האורניום במידה וההסכם ייחתם.