יותר נשים מתגייסות - יותר חצו את הגבול: שיא לוחמות בצה"ל

ברקע הדיון סביב גיוס נשים לוחמות, נתונים חדשים שפורסמו היום (רביעי) חושפים כי בשנת 2025, שהסתיימה לפני שבועיים, מספר הלוחמות המשרתות בצבא הגיע לשיא של כ-8,500 חיילות. מספר המתגייסות בשנה החולפת עמד על כ-5,000, ובמגמת גדילה של פי 10 מלפני עשור. גם שיעור הנשים במילואים זינק, ומספר הנשים הדתיות המתגייסות שבר אף הוא שיא.

בנוסף, ב-2025 נקבע שיא חדש במספר הנשים מהמגזר הדתי שמתגייסות: כ-4,000. לשם השוואה, בתחילת העשור הקודם עמד מספרן על פחות מאלף, ובהמשך חלה עלייה הדרגתית: כ-2,000 ב-2020, למעלה מ-3,000 בשנת 2020, ובשנתיים האחרונות של המלחמה נרשמה קפיצה נוספת. רבות מהן אף קיבלו בעבר פטור על בסיס הצהרת דת, אך ויתרו עליו ובחרו בשירות צבאי.

גורמים באכ"א ציינו: "יש עלייה חדה במספר הנשים שחצו את הגבול ולחמו בשטח האויב, והיום מדובר כבר במאות נשים שחצו את הקווים. מתוך כלל סדר הכוחות הלוחמים, כ-20% הן לוחמות - מספרים שבעבר נחשבו בלתי-נתפסים. כיום יש בצה"ל שש מג"דיות לוחמות. מאז תחילת המלחמה שירתו במילואים כ-65 אלף נשים, לעומת פחות מ-7,000 בלבד במבצע צוק איתן".

עוד עולה כי יותר צעירות בוחרות להשתלב בתפקידי לחימה, צה"ל גם פתח מסלולים ייעודיים לנשים דתיות - ונרשם זינוק בביקוש. רק לאחרונה סיימה מחלקה של עשרות לוחמות דתיות את מסלול ההכשרה במערך האיסוף הקרבי - מחלקה ראשונה מסוגה אי פעם, במסגרת תוכנית ייחודית לשילוב לוחמות דתיות, תוך שמירה על אורח חיים דתי.

השינוי השני הוא התגייסות למילואים של נשים ששירתו בעבר בשירות לאומי והחליטו להתנדב לצה"ל. הן עברו טירונות שלב ב' מקוצרת ושובצו בהתאם למקצוען האזרחי - בעיקר ברפואה, לוגיסטיקה, מערך הנפגעים, מרכזי חוסן ופרקליטות צבאית.

המגמות הללו מראות כי העלייה במספר הלוחמות אינה תופעה נקודתית, אלא חלק מהתמונה הרחבה של עלייה עקבית בגיוס נשים דתיות לצה"ל, ובמיוחד בשירות קרבי, תוך שמירה על אורח חיים דתי והרחבת האפשרויות לנשים בצבא.