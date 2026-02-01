הברחת הסחורות לעזה: החלטה עקרונית להגיש כתב אישום נגד קרוב משפחת זיני

פרסום ראשון: מחר (שני) צפויה הפרקליטות להגיש כתב אישום נגד תשעה מעורבים בפרשת הברחות הסחורות לרצועת עזה. החומרים שהוברחו מוגדרים כחומרים דו שימושיים - חומרים שאינם אמצעי לחימה אך עלולים לשמש ארגוני טרור.

בנוסף, בפרקליטות התקבלה החלטה עקרונית להגיש כתב אישום גם נגד קרוב משפחתו של ראש שב"כ זיני, אף שלא מדובר בסחורה דו שימושית אלא בסחורה אזרחית. כתב האישום בעניינו טרם יוגש.

בפרשה מעורבים גם מספר נוספים, וכתב אישום נגדם צפוי להיות מוגש בהמשך.

כזכור, פרסמנו כי על פי החשד - המבריחים העבירו את הסחורה באמצעות שיירות צה"ל. הפרשה נחקרת כבר למעלה מחודש וחצי - כאשר במרכזה חשד להברחת סחורות לרצועה תמורת בצע כסף. בין החשודים גם קרוב משפחתו של ראש השב"כ דוד זיני, שלא חשוד בפרשה בעצמו.

המשטרה כבר הגישה הצהרת תובע על החלטה להגיש כתב אישום נגד אחד עשרה מהמעורבים בפרשת הברחת הסחורות לעזה. פרטי הפרשה עדיין אסורים לפרסום בשלב זה. אין החלטה בנוגע לחשוד שנמצא במוקד העניין הציבורי.

בית המשפט צמצם את צו איסור הפרסום על הפרשה הביטחונית ופורסם כי בימים אלו נחקרת פרשייה רבת מעורבים של הברחות סחורות מישראל לעזה. ראש דסק הפלילים לי עייש חשפה כי נשק נתפס ברכביהם של חלק מהחשודים.