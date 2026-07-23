מחלקת המדינה האמריקנית פרסמה הלילה אזהרת נסיעות עולמית, שבה הזהירה כי המתיחות המוגברת במזרח התיכון יצרה סביבה ביטחונית מורכבת עם פוטנציאל להסלמה נוספת. היא ייעצה לאמריקנים שנמצאים באזור או נוסעים דרכו לנקוט ערנות מוגברת, להתכונן להפרעות אפשריות בטיסות וסגירת מרחב אווירי, והוסיפה כי מתקני דיפלומטיה אמריקניים היוו יעד וכי איראן וקבוצות התומכות באיראן עלולות לפגוע באינטרסים אמריקניים נוספים בחו"ל. (מעיין רפאל)

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