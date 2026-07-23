עליית מדרגה: ארה"ב תקפה באיראן עם מפציץ B-1
לראשונה מזה 12 ימי לחימה, ארה"ב הפעילה את מפציץ הענק לטווח ארוך נגד מטרות משמרות המהפכה • טראמפ: "הם ירצו לעשות עסקה מהר מאוד" • במקביל: החות'ים הצטרפו למערכה ותקפו ספינות סעודיות בים האדום
צבא ארצות הברית עשה שימוש במפציץ אסטרטגי כבד לטווח ארוך מסוג B-1 כדי לתקוף מטרות של משמרות המהפכה באיראן, כך דווח היום (חמישי), כך אמר גורם המעורה בפרטים ל-i24NEWS. ביום שלישי האחרון, זו היתה הפעם הראשונה שבה ארה"ב הפעילה את המפציץ האסטרטגי מאז התחדשות הלחימה מול איראן.
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צבא איראן הודיע היום כי שיגר מתקפות כטב"מים על שלוש בסיסים צבאיים אמריקניים בכווית, במסגרת השלב ה-23 של מה שהוא מכנה מבצע סעג'ה, כשהמטרות היו מחסני תחמושת ולוגיסטיקה במחנה דוחא, מיכלי אחסון דלק בבסיס חיל האוויר עלי אל סאלם ומחסן תחמושת במחנה עריף ג'אן (מעיין רפאל)
משמרות המהפכה: תקפנו עמדות של כוחות ארה"ב בשני בסיסי חיל האוויר עלי א-סאלם ואל-עדירי בכווית (הדר טבשי)
חשד להדלפת מידע לתקשורת: סוכן מהשירות החשאי, שהיה האבטחה של סגן הנשיא ג'יי-די ואנס הושעה מתפקידו (רון צור)
גורם המעורה בפרטים ל-i24NEWS: צבא ארה"ב החל להשתמש במפציצים לצורך התקיפות - התקיפה הראשונה עם מפציצים הייתה כבר ביום שלישי (עמיחי שטיין)
מחלקת המדינה האמריקנית פרסמה הלילה אזהרת נסיעות עולמית, שבה הזהירה כי המתיחות המוגברת במזרח התיכון יצרה סביבה ביטחונית מורכבת עם פוטנציאל להסלמה נוספת. היא ייעצה לאמריקנים שנמצאים באזור או נוסעים דרכו לנקוט ערנות מוגברת, להתכונן להפרעות אפשריות בטיסות וסגירת מרחב אווירי, והוסיפה כי מתקני דיפלומטיה אמריקניים היוו יעד וכי איראן וקבוצות התומכות באיראן עלולות לפגוע באינטרסים אמריקניים נוספים בחו"ל. (מעיין רפאל)
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דיווחים באיראן על תקיפה אמריקנית לפנות בוקר על מעבר הגבול שלאמג'ה בין איראן לעיראק, תקיפות גם בבושהר (הדר טבשי)
מכלית נפט סעודית בוערת לאחר שנפגעה על ידי החות'ים כ-70 ק"מ צפונית לגבול התימני, לפי גוף ביטחון הסחר הימי של בריטניה. (מעיין רפאל)
כלי שיט בבעלות סעודית, Encelia, הותקף בזמן ששט בים סוף, אש פרצה בחזית הספינה; הצוות בטוח - סוכנות הידיעות הממלכתית הסעודית (מעיין רפאל)
צבא ארה"ב: כוחות אמריקאים תקפו מטרות צבאיות איראניות, כולל יכולות ימיות, מתקני אחסון טילים ומזל"טים, אתרי מעקב חופי ונכסי הגנה אווירית. התקיפות פוגעות עוד יותר ביכולתה של איראן לתקוף ימאים אזרחיים וכלי שיט מסחריים.
החודש, כוחות אמריקאים כיוונו עשרות אתרים צבאיים איראניים ביבשה, תוך שהם מחדשים את המצור נגד איראן בים. נכון להיום, CENTCOM כיוונה מחדש תשעה כלי שיט מסחריים והשביתה אחד כדי למנוע מספינות להיכנס או לצאת מנמלי איראן.
יותר מ-50,000 אנשי שירות אמריקאים פועלים ברחבי המזרח התיכון ונשארים ערניים, ממוקדים, קטלניים ומוכנים ביותר. (מעיין רפאל)