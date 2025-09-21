האזרחים מתריעים - והברחות האמל״ח ממצרים נמשכות עם רחפנים

מומלצים -

הרחפנים שמגיעים מגבול מצרים ומבריחים אמצעי לחימה וסמים צריכים להדאיג את מערכת הבטחון אבל, במועצה האזורית רמת נגב אומרים שהכוחות לא מצליחים למנוע ומזהירים מהתפתחות האיום הזה. כתב הדרום של i24NEWS ארנולד נטייב דיבר איתם.

זה לא כטב"ם חות׳י וגם לא עצם ששוגר מעזה - זו מציאות ההברחות הפליליות היום יומית שחולפת מעל ראשיהם של התושבים בגבול מצרים - הם כבר מרגישים חסרי אונים. אור אבו, תושבת קדש ברנע סיפרה ל-i24NEWS: "בחודשים האחרונים אנחנו רואים מדי לילה וגם ביום עשרות רחפנים שרואים בעצמנו ושומעים. התעוררתי ב-4 בבוקר ושמעתי רחפן בתוך המושב, הנשק הזה יתפוצץ לכולנו בפנים, שום דבר טוב לא יצא מזה. ראינו ב-7 באוקטובר את התצפיתניות שהתריעו ולא הקשיבו להן, לא לקחו ברצינות את הדברים שלהם - אנחנו אומרים את זה פה. בואו נלמד מהדבר הזה, לפני שיתפוצץ לנו בפנים, לפני שנשלם את המחיר. יש כאן סכנת חיים מיידית״.

רק בלילה האחרון התושבים בפתחת ניצנה ספרו כעשרים וחמישה רחפנים שטסו הלוך ושוב מעל הגדר, וזוהי רק טיפה בים של מה שקורה שם בשנים האחרונות. תעשיית הברחות משגשגת, ובייחוד בשבועות האחרונים.

ערן דורון, ראש המועצה האזורית רמת נגב אמר: ״במהלך סוף השבוע הזה קיבלנו עשרות פניות של תושבים שהבחינו ברכבת אווירית של רחפנים וזה עורר חששות ודאגות בקרב התושבים. מקלעים, רימוני רסס, סמים וכל מיני דברים ואת זה חייבים להפסיק״. על פי ההערכות בכל חודש חוצים את הגבול מאות רחפנים. הם נושאים כלי נשק, אמצעי לחימה כמו רימונים, וסמים. ועוברים ממש מעל היישובים קדש ברנע, באר מילכה ואחרים במועצה האזורית רמת נגב - שם מתריעים על המצב כבר שנים רבות.

בן קמפבל, תושב באר מילכה שיתף בחוויה המתסכלת: ״הסתכלנו על הרחפן חסרי אונים, לא היה לנו שום אמצעי להשתלט עליו וזו המציאות בכמה חודשים אחרונים. מה שקרה בסוף שבוע האחרון זו עליית מדרגה שלא הייתה. רק בגזרתנו חצו מעל מאה רחפנים רכבת אווירית של אמל״ח, אנחנו מרגישים מופקרים״.

כך השיטה פועלת: המבריחים, בדרך כלל תושבי הפזורה הבדואית, מתקרבים לגדר הגבול עם כלי רכב והרחפנים - שאפשר להפעיל מרחוק - מתמקמים במרחק בטוח ושולחים את הרחפן לצד השני במצרים.

שם מעמיסים את כלי הנשק והסמים ושולחים אותם בחזרה למבריח הבדואי, והוא אוסף את הסחורה - כשהיעד הסופי הם גורמי הפשיעה והפח"ע.

ראש המועצה האזורית רמת נגב תקף את חוסר המענה: ״דין קדש ברנע כדין רמת אביב או תל אביב. לא היינו נותנים מתקפת כטב״מים לתל אביב וכך צריך לנהוג ליישובי פתחת ניצנה. החלה - זה לתת לאויב לפעול עוד ועוד״. אחד התסריטים שממנו חוששים בעיקר בגבול מצרים הוא חדירה קרקעית חבלנית, בשילוב מתקפת רחפנים. אם יש לקח בולט מ-7 באוקטובר, הוא שאי אפשר לשלול שום תרחיש - דמיוני ככל שיהיה״.

דובר צה"ל מסר בתגובה: ״צה״ל ער להתפתחות תופעת ההברחות ברחפנים ופועל בשיתוף המשטרה, תוך מעקב הדוק במגוון דרכים ואמצעים ביניהם תצפיות, אמצעי איסוף ומודיעין. בנושא מתבצעת עבודת מטה בכדי לשפר את המענה המבצעי במרחב״.

