מטח לילי לצפון: טילי קרקע-קרקע שוגרו ממזרח לבנון לגליל | עדכונים שוטפים
נושאת המטוסים האמריקנית "ג'ורג' בוש" נמצאת בדרכה למזרח התיכון - השלישית שתפעל באזור • טראמפ: נעזוב את איראן בתוך שבועיים-שלושה • צה"ל תקף מפעל אזרחי שהעביר חומרים כימיים למשטר באיראן
היום ה-33 למבצע "שאגת הארי": חיזבאללה שיגר שלושה טילי קרקע-קרקע, לגליל העליון והתחתון. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בריאיון כי "המלחמה באיראן נמצאת לקראת סיום". סוכנות הידיעות האיראנית "תסנים" מדווחת כי אחד ממפקדי משמרות המהפכה חוסל בתקיפה ישראלית-אמריקנית.
המטח לצפון: טרם דווח על נזק או נפגעים; ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים
מסתמן: השיגורים לגליל ממזרח לבנון - טילי קרקע-קרקע בשילוב עם טילים קצרי טווח (אוריה קשת, ינון שלום יתח)
אזעקות בגליל העליון והתחתון בעקבות שיגורים מלבנון
סוכנות הידיעות האיראנית "מהר" מדווחת על תקיפה אווירית אמריקאית-ישראלית על שני מפעלים בדרום-מערב איראן ובמרכזה (לינה עבד)