מטח לילי לצפון: טילי קרקע-קרקע שוגרו ממזרח לבנון לגליל | עדכונים שוטפים

נושאת המטוסים האמריקנית "ג'ורג' בוש" נמצאת בדרכה למזרח התיכון - השלישית שתפעל באזור • טראמפ: נעזוב את איראן בתוך שבועיים-שלושה • צה"ל תקף מפעל אזרחי שהעביר חומרים כימיים למשטר באיראן

כתבי i24NEWS
1 דקות קריאה
יירוט ירי מחיזבאללה, מרץ 2026

היום ה-33 למבצע "שאגת הארי": חיזבאללה שיגר שלושה טילי קרקע-קרקע, לגליל העליון והתחתון. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בריאיון כי "המלחמה באיראן נמצאת לקראת סיום". סוכנות הידיעות האיראנית "תסנים" מדווחת כי אחד ממפקדי משמרות המהפכה חוסל בתקיפה ישראלית-אמריקנית.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

המטח לצפון: טרם דווח על נזק או נפגעים; ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים

מסתמן: השיגורים לגליל ממזרח לבנון - טילי קרקע-קרקע בשילוב עם טילים קצרי טווח (אוריה קשת, ינון שלום יתח)

יירוט טיל קרקע-קרקע ששוגר מלבנון לגליל

אזעקות בגליל העליון והתחתון בעקבות שיגורים מלבנון

סוכנות הידיעות האיראנית "מהר" מדווחת על תקיפה אווירית אמריקאית-ישראלית על שני מפעלים בדרום-מערב איראן ובמרכזה (לינה עבד)

