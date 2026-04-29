בישראל מאשרים: כוחות צה"ל השתלטו על סירות המשט לעזה

בישראל אישרו הערב (רביעי) כי כוחות צה"ל השתלטו על המשט הבינלאומי "Global Sumud Flotilla" שעשה את דרכו לעבר חופי עזה.

משרד החוץ פרסם הודעה בה הציג את הממצאים מהסיפון: "זהו ׳הסיוע הרפואי׳ שנמצא על סיפון משט הפעלולים של יחסי הציבור: קונדומים וסמים".

מוקדם יותר הערב טענו חברי המשט לתקיפה שמבוצעת עליהם בידי "סירות ישראליות". בחשבון הטוויטר של המשט נכתב: "לסירותינו התקרבו סירות מרוץ צבאיות שזיהו עצמן ככוחות ישראליים. הן כיוונו לעברנו לייזרים וכלי נשק חצי-אוטומטיים, והורו למשתתפים להתקדם לקדמת הסירות ולרדת על ברכיהם כשידיהם על הקרקע. מערכות הקשר בסירות משובשות, ופורסמה קריאת מצוקה".

ראש הממשלה קיים היום דיון בקריה בנוגע למשט, אשר כולל עשרות כלי שיט שיצאו מנמלים בספרד, צרפת וטורקיה, עם כ-1,000 משתתפים מיותר מ-100 מדינות. בין הדמויות הבולטות על הסיפון נמצאת ד"ר מרגרט קונולי, אחותה של נשיאת אירלנד ופעילה ותיקה בארגון IPSC, שהשתתפה במשטים קודמים עוד משנת 2011 ומשמשת כעת כרופאת המשלחת.

במקביל להתקדמות בים, שר הביטחון ישראל כ"ץ הטיל סנקציות על קמפיין גיוס הכספים של המשט, לאחר שפעילות מודיעינית של אמ"ן וחיל הים חשפה כי חמאס מארגן את המהלך באופן ישיר. לפי מערכת הביטחון, המשט פועל במסווה הומניטרי אך מפר את החלטות האו"ם הקובעות כי סיוע ייכנס רק דרך ערוצים רשמיים. הסנקציות נועדו לשבש את מקורות המימון של ההתארגנות, שחלק מראשיה כבר עוכבו בתוניסיה בחשד להלבנת הון ושחיתות.