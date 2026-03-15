דובר צה"ל ל-CNN: "יש לנו תוכניות לתקיפות באיראן לעוד שלושה שבועות קדימה"

דובר צה"ל, תת-אלוף אפי דפרין, אמר היום (ראשון) בשיחה עם CNN כי ישראל "מתכננת עוד לפחות שלושה שבועות של תקיפות באיראן. הוא הוסיף כי "יש לנו עוד אלפי מטרות באיראן".

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ של i24NEWS עברית <<<

"בתיאום עם בעלת הברית האמריקנית שלנו, אנחנו מוכנים עם תוכניות לפחות עד חג הפסח", אמר דובר צה"ל, "ויש לנו תוכניות אף לשלושה שבועות נוספים מעבר לכך".

דפרין עוד ציין כי צה"ל לא פועל לפי שעון או לוח זמנים - אלא כדי להשיג את מטרותיו. הוא הוסיף כי המטרה של ישראל היא לחולל פגיעה משמעותית במשטר האיראני.