קציני מודיעין הציגו היום בסקירה חסויה לחברי כנסת הערכה עדכנית בצה"ל, שלפיה עומדות שתי סיבות מרכזיות מאחורי ההתגמשות של חמאס במעבר לשלב ב׳, כך פרסם הערב (שני) כתבנו בכנסת עמיאל ירחי.

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הגורם הראשון הוא הזזת "הקו הצהוב" על ידי ישראל, צעד אשר הטריד באופן משמעותי את הנהגת הארגון. הגורם השני הוא ההבנה כי זירת איראן אינה מתקדמת כפי שציפו, לצד החשש הגובר בחמאס כי הפוקוס המבצעי של צה"ל יחזור להתמקד ברצועת עזה.

למרות סימני ההתגמשות הללו, קציני המודיעין הבהירו לחברי הכנסת כי במערכת הביטחון לא מעריכים שחמאס מתכוון לוותר על אחיזתו בשטח. מסקירת הקצינים עולה כי אין להם מחשבה שחמאס באמת ישחרר את השליטה ברצועת עזה, אלא להערכתם הארגון ימשיך לשלוט מאחורי הקלעים.

ברקע הדברים, פורסמה ביום שישי "מפת דרכים" של מועצת השלום לעזה ליישום תוכנית השלום של הנשיא טראמפ, הכוללת מעבר סמכויות לוועדה לאומית, פירוק נשק ונסיגה ישראלית הדרגתית.

בעוד גורם מדיני מבהיר כי "לא תהיה נסיגה כלשהי של צה"ל מהקו הצהוב הנוכחי ללא פירוק אמיתי של חמאס מנשקו", במערכת הפוליטית נרשמו תגובות סוערות: יו"ר מפלגת ישר! גדי איזנקוט טען כי השארת חמאס בשלטון בעזה היא "קונספציית נתניהו-סמוטריץ להעדפת שלטון חמאס שהובילה לאסון ה־7 באוקטובר", והשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הצהיר כי "טיוטת ההסכם שפרסמה ׳מועצת השלום׳ אינה מקובלת על ישראל".