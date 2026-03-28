בעקבות שיגורים מאיראן: אזעקות הופעלו באזור הדרום
אזעקות הופעלו באזור זכרון יעקב והכרמל ואצבע הגליל בעקבות ירי מחיזבאללה • התרעות הופעלו בגליל העליון ובקריית שמונה ובסביבתה מפני חשש מחדירת כטב"ם • עדכונים שוטפים
היום ה-30 למבצע "שאגת הארי": אזעקות הופעלו הלילה (ראשון) באזור הדרום בעקבות שיגורים מאיראן. מוקדם יותר הופעלו התרעות באזור ואדי ערה ואצבע הגליל בעקבות שיגור מלבנון שיורט. אמש הותר לפרסום כי וידאמנט ויאצסל, בן 52 מאשדוד, הוא ההרוג מפגיעת הרסיס בתל אביב.
תושבי הדרום יכולים לצאת מהמרחבים המוגנים; השיגור נפל בשטח פתוח
בעקבות שיגורים מאיראן: אזעקות נשמעות באזור הדרום
זוהו שיגורים מאיראן: אזעקות צפויות באזור הדרום
צה"ל על האזעקות בוואדי ערה: שיגור בודד שיורט; במד"א לא התקבלו דיווחים על נפגעים
אזעקה הופעלה במטולה
בעקבות שיגורים מלבנון: אזעקות הופעלו באזור זכרון יעקב והכרמל
חשש לחדירת כטב"ם בקריית שמונה ובסביבתה
ההתרעות מפני חשש לחדירת כטב"ם בגליל העליון - זיהוי שווא
חשש לחדירת כטב"ם בגליל העליון
אזעקות הופעלו באצבע הגליל