20 שנה אחרי שנחטף: ארכיון צה"ל במשרד הביטחון חשף היום (חמישי) את יומני המבצעים מיום החטיפה של גלעד שליט.

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יומני המבצעים של חמ"ל החטיבה הדרומית מתארים דקה אחר דקה את הדיווחים מהפגיעה בטנק, הירי בגזרה, נוהל "ירוק בעיניים" ועד ההבנה כי לכוח חסר חייל.

בבוקר 25 ביוני 2006 חוליית מחבלים חדרה מרצועת עזה דרך מנהרה ותקפה כוח שריון של צה"ל שפעל באזור. במהלך הקרב נהרגו שני חיילי צה"ל ונפצעו נוספים, ובתוך הכאוס שנוצר בשטח הצליחו המחבלים לחטוף את אחד החיילים ולהעבירו לשטח הרצועה.

בשעה 05:13 מופיע הדיווח הראשון ביומן המבצעים על שמיעת פיצוצים רבים במרחב כרם שלום והנחה כי מדובר בנפילות. דקה לאחר מכן, בשעה 05:14 כבר מופיע ביומן המבצעים צמד המילים "יש נפגעים". לאחר מכן מופיעים דיווחים רבים על הקפצת כוחות וזיהוי של מחבלים שחדרו לאזור.

קצת יותר משעה לאחר תחילת האירוע, בשעה 06:40, מופיע הדיווח הראשון "חסר חייל בטנק", יעברו 4 דקות וביומן המבצעים ירשם שם הקוד "חניבעל". בשעה 07:12 מתקבל הדיווח על מציאת שכפ"צ וקסדה על הגדר. בשעה 08:00 מזוהה החייל באופן רשמי: "שם החייל החטוף: גלעד שליט".

בסיכום חיתוך המצב דווח כי "החייל כנראה חי, לא ידוע איפה הוא, יכול להיות שהוא לא באזור שלנו, הפיגוע הוא של החמאס".

התיעוד הנדיר שנחשף לראשונה מציג בכתב יד את הרגעים שבהם מתגבשת ההבנה כי חייל צה"ל נחטף, רגעי חוסר הוודאות והמאמץ המבצעי שהתנהל בזמן אמת כדי להבין את שהתרחש ולנסות לאתרו.