הותר לפרסום: סמ"ר אדם צרפתי, לוחם ביחידת מגלן, נהרג מפגיעת רחפן בלבנון

דובר צה"ל התיר הבוקר (שני) לפרסום כי סמ"ר אדם צרפתי, בן 20, מראש העין, לוחם ביחידת מגלן, עוצבת הקומנדו, נפל בקרב בדרום לבנון.

אדם ז"ל נהרג מפגיעת רחפן נפץ בכפר סמוך לבופור. שלושה לוחמים נפצעו - אחד במצב קשה. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם עודכנו.

מפרטי התקרית הקשה עולה כי בסביבות השעה 1:00 לפנות בוקר, רחפן נפץ ששוגר על ידי חיזבאללה פגע בנקודה בה פעלו כוחות צוות הקרב החטיבתי גולני בדרום לבנון. בעקבות הפגיעה, סמ"ר צרפתי ז"ל נפל כאמור ושלושת הלוחמים הנוספים נפצעו.

נציין כי מדובר באירוע שני תוך 48 שעות של שיגור רחפן נפץ בלילה. באירוע הראשון (בו נפל מיכאל טיוקין ז"ל) הייתה סברה שמדובר בפצמ"ר שפגע בכוח ועל כן התוצאות לא היו חד משמעיות. אבל כעת - מתחזקת ההבנה שאכן יש לחיזבאללה יכולת תרמית לרחפן/יכולת טיסה חשוכה לעבר מקור אור. זהו שינוי דרמטי במרחב שיצטרך להתאים את שיטת הפעולה של הלוחמים בדרום לבנון.