תוכנית אחמדינג'אד: המוסד סיבך את מדינת ישראל | יוסי יהושוע

תוכנית המוסד לגיוס נשיא איראן לשעבר מחמוד אחמדינג'אד נחשפה בחודשים האחרונים, ואתמול (שני) נחשפו פרטים חדשים ומטלטלים ממבצע הגיוס. ישראל תכננה להעמידו בראש המדינה לאחר הפלת השילטון, ומדובר בכישלון עיקרי ומרכזי של הארגון.

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המוסד כמעט ולא תרם למלחמה הזאת. צה"ל, אמ"ן וחיל האוויר נשאו בנטל המבצעי, בעוד המוסד קיבל את המשימה האסטרטגית ביותר - הפלת המשטר, ונחל כישלון חרוץ. ראינו איזה תוכנית חובבנית, ולא ריאלית הם סיפקו.

באיזה אדם הם בחרו להנהיג את איראן, באחמדינג'אד? בו הם תלו את יהבם? הוא זה שייקח את המושכות?

אנחנו יכולים להבין שגם את האמריקאים המוסד לא הצליח לרתום. דדי ברנע וסגנו הצליחו לשכנע אותם, או ניסו לשכנע אותם, אבל אנחנו רואים שגם גורמי הביון שם לא האמינו בתוכנית.

יתרה מכך, אפשר לראות שגם הרמטכ"ל, ראש אמ"ן ורח"ט מחקר לא האמינו בתוכנית הזאת, והם סיבכו את המדינה בתוכנית שהם מכרו לכולם.

צריך לחקור את המוסד פעמיים. למה המוסד לא הגיע מוכן למלחמה הזאת, ולא הייתה לו תוכנית מבצעית, כשמדינת ישראל השקיעה בו מיליארדים. והדבר הנוסף שצריך לחקור - הוא העובדה שהם לא הצליחו להביא להפלת המשטר. ראינו מה יצא מזה.

כמשתחקרים את הדברים הטובים ואת הדברים הפחות טובים, המוסד לא מקבל ציון גבוה. לא במערכה הראשונה ב"עם כלביא", ולא במערכה השנייה ב"שאגת הארי".