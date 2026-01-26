מיליארדים לחיזבאללה ולחמאס: נתיב כספי הדמים - כך מומן טבח 7 באוקטובר | ברוך ידיד

גילויים חדשים על הכסף שעבר - ועדיין עובר - מאיראן, טורקיה וקטאר, לחמאס ולחיזבאללה: בחלק א' של הפרויקט המיוחד, ששודר אתמול (ראשון) ב"מהדורה המרכזית", חושף פרשננו לענייני ערבים ברוך ידיד איך מדינת ישראל נרדמה מול צינורות הכסף שחימשו את האויב לפני טבח ה-7 באוקטובר ועד כמה אנחנו יודעים להתמודד עם רשת מימון הטרור הענפה שממשיכה לשלוח זרועות?

כבר עשרות שנים שישראל נאבקת במקורות המימון שמזינים את ארגוני הטרור הקיצוניים ואת שלוחותיה של איראן, וזה מתוך הבנה שהטרור איננו מתחיל בהפעלת חגורת נפץ באוטובוס או בבית מלון. ד"ר אודי לוי עמד במשך שנים בראש אחת היחידות המסווגות במוסד שחסמה את צינורות המימון. "והם (הפלסטינים) אומרים לי: 'אתה לא רואה את הפעילות של החמאס האמיתית. והם מתחילים להראות לי את בתי הספר, את אגודות הצדקה".

ברוך (שם בדוי) מוסיף: "אמ"ן לא ידע כלום. ואני זוכר שהעליתי את זה למעלה, הסתכלו עליי כמו שיכור: 'תגיד לי על מה אתה מדבר?' חמאס, צבאי, חוליות".

אבל מאז עברה מערכת הביטחון כברת דרך ארוכה במאבקה בנתיבי הדמים שנשפכו כאן. ממה שניתן לחשוף, אחדים מאנשי הכספים בארגונים מסוימים מצאו את מותם, אחרים הודחו ולא הבינו מאיפה זה בא להם. ד"ר אודי לוי: אצל הגופים האלה בדרך כלל אתה יודע איך אתה נכנס, אני גם יכול להגיד לך - אתה יודע איך אתה יוצא. במספר מקרים אנשים יצאו מתים".

אלא שלא רק ישראל יצאה לקניות במערכות המימון האפלות. עודד עילם אומר: יש לא מעט פוליטיקאים בחו"ל שנקנו בכסף. אנחנו יודעים שקטאר קונה פוליטיקאים, אנחנו יודעים שטרוריסטים... ארגוני טרור קנו פוליטיקאים". מעזה ללבנון - הכסף הזה משמש לתעשיית הרחפנים, הטילים, כלי השיט, הסייבר, המודיעין ועוד של ארגוני הטרור.