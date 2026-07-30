בצה"ל סוגרים זמנית את עמודי הרשתות של יחידות הצבא - לפחות עד אחרי הבחירות | ינון שלום יתח

בצה"ל נערכים לבחירות: דובר צה"ל החליט לסגור זמנית את כלל עמודי הרשתות החברתיות של יחידות צה"ל, לפחות עד אחרי הבחירות, כך פרסם הערב (חמישי) לראשונה כתבנו הצבאי ינון שלום יתח ב"מהדורה המרכזית" עם אורי קואל.

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ל-i24NEWS נודע, כי הפקודה תיכנס לתוקף באופן מיידי על כל עמוד שמנוהל על ידי היחידה - מדרג האוגדה ומטה. למעשה, מדובר על עשרות רבות של עמודים, שכן כמעט לכל אוגדה וחטיבה יש עמוד עצמאי.

בפקודה נכתב: "בשים לב לתקופת הבחירות והצורך בשמירה על ממלכתיות ואחידות המסר נדרשת הסדרה מחודשת של פעילות צה"ל ברשתות החברתיות".