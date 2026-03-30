מחבל ששוחרר בעסקת חטופים הפעיל מטורקיה תשתית טרור בשומרון

שירות הביטחון הכללי חשף היום (שני) תשתית טרור בשומרון, אשר הופעלה על ידי מחמוד רדואן - פעיל חמאס ששוחרר במסגרת עסקת חטופים וגורש בינואר 2025.

רדואן ריצה עונש מאסר בישראל מאז שנת 2001 בגין מעורבותו ברצח יוסי אלפסי ז"ל. על פי ממצאי החקירה, במהלך חודש דצמבר 2025 הוא גייס שני צעירים תושבי הכפר עזון, ראיף שלו ונאצר סלים, לצורך קידום "פעילות צבאית".

דוברות שב"כ

מהחקירה עולה כי השניים נפגשו עם רדואן במסעדה בטורקיה, שם הציג בפניהם את פעילותו הצבאית המתמשכת, הן במדינה והן בשטחי יהודה ושומרון. עוד עלה כי רדואן הצהיר בפניהם על רצונו למות "מות קדושים", הציע להם להצטרף לפעילותו - והם נענו לכך.

בנוסף, ציין רדואן בפני אחד החשודים כי פעילות המגורשים מתנהלת תחת פיקוח של מנגנוני הביטחון הטורקיים.

כנגד שני החשודים הוגשו לאחרונה כתבי אישום.