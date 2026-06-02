החל מהיום ב-16:00: זמן ההתגוננות יוארך ב-161 יישובים בצפון

החל מהיום (שלישי) בשעה 16:00: יוארך זמן ההתגוננות ב-161 יישובים בצפון הארץ, חיפה, הקריות והכרמל - מ-60 שניות ל-90 שניות.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

מפקד פיקוד העורף מסר: "אנחנו ממשיכים להשקיע מאמץ משמעותי בלמידה, הפקת לקחים ושיפור המענה לאזרח, כחלק מההבנה שהארכת זמני ההתגוננות עשויה להציל חיים".

פיקוד העורף

מפיקוד העורף נמסר כי "במסגרת התהליך הוקם צוות מומחים שבחן את כלל הקריטריונים והשיקולים, והוביל סדרת התאמות מבצעיות וטכנולוגיות, נמשיך לבחון עדכון של זמני ההתגוננות באזורים נוספים בהתאם ליכולת ולתנאים המבצעיים".

רשימת היישובים בצפון הארץ בהם הוארך זמן ההתגוננות מ-60 שניות ל-90 שניות:

חיפה, בית שאן, דאלית אל-כרמל, פוריידיס, עספיא, כפר תבור, קריית אתא, קריית ים, קריית ביאליק, דבוריה, נשר, קריית מוצקין, רכסים, טירת כרמל, מגדל העמק, קריית טבעון, עפולה, כפר כנא, שיבלי אום אל-ג'נם, בסמת טבעון, אכסאל, כעביה-טבאש-חג'אג'רה, ריינה, זרזיר, רמת ישי, עין מאהל, נוף הגליל, נצרת, עילוט, משהד, יפיע, עין הנצי"ב, רוויה, שלפים, שדה אליהו, בית יוסף, שדה נחום, שדי תרומות, גשר, חמדיה, טירת צבי, ירדנה, כפר רופין, נווה אור, מירב, מסילות, מעוז חיים, מעלה גלבוע, נווה איתן, ניר דוד, רחוב, רשפים, שלוחות, תל תאומים, גדעונה, גן נר, טמרה בגלבוע, יזרעאל, אומן, ברק, כפר יחזקאל, מגן שאול, מוקיבלה, חבר, נאעורה, נורית, חפציבה, בית השיטה, טייבה בגלבוע, מולדת, בית אלפא, תל יוסף, סנדלה, עין חרוד מאוחד, עין חרוד איחוד, גבע, רם און, יעל, רמת צבי, ניר עציון, בית אורן, בית צבי, בת שלמה, גבע כרמל, דור, נחשולים, הבונים, צרופה, כרם מהר"ל, מאיר שפיה, מגדים, נווה ים, ימין אורד, עופר, עין איילה, עין הוד, עין חוד, עין כרמל, עתלית, החותרים, כפר גלים, אושה, איבטין, יגור, כפר ביאליק, כפר המכבי, כפר חסידים, רמת יוחנן, אורנים, כפר ח'וואלד, נופית, ראס עלי, שער העמקים, אחוזת ברק, אלוני אבא, אלונים, בית לחם הגלילית, בית שערים, בלפוריה, גבעת אלה, גבת, גזית, גניגר, דברת, הושעיה, היוגב, הסוללים, יפעת, כפר ברוך, כפר גדעון, כפר החורש, כפר יהושע, כפר תקווה, מזרע, מנשית זבדה, מושב מרחביה, קיבוץ מרחביה, נהלל, עין דור, ציפורי, רמת דוד, שדה יעקב, שמשית, תל עדשים, בית זייד, תמרת, שריד, אילנייה, כדורי, שדמות דבורה, בית קשת, כפר קיש, בית רימון, רומת אל הייב, עוזייר, רומאנה, אפק, דחי, כפר מצר, נין וסולם.