הזעם בקבינט על רה"מ - והטענה למידור מהמגעים בעזה

במהלך הקבינט המדיני-ביטחוני אמש (חמישי) ראש הממשלה בנימין נתניהו עמד בפני האשמות מצד שרים שטענו למידור מהמגעים מול ארה"ב על מסמך "היום שאחרי בעזה" שיובא לאישור מועצת הביטחון של האו"ם.

כאמור, אחד ממוקדי הדיון בקבינט היה מסמך "היום שאחרי בעזה" שיגיע לאו"ם. ראש הממשלה בנימין נתניהו ציין: "אנחנו מטפלים במסמך היום שאחרי בעזה, והוא כבר היום יותר טוב מאיך שהיה. אנחנו נאבקים בדרישות של הרש"פ בנוגע למסמך".

באופן חריג, שרים התפרצו וקטעו את דבריו של ראש הממשלה פעם אחר פעם. השרה למשימות לאומיות, אורית סטרוק: "דיברנו על כל הזירות. יש פה זירה רצינית נוספת שהיא האו"ם. זה לא הגיוני שאנחנו קוראים את הטיוטה מהתקשורת".

רה"מ שאל: "מה? מתי זה פורסם?". סטרוק: "הנה הכתבה, תקרא. אנחנו שרים בקבינט, לא הגיוני שאנחנו לא מקבלים את המסמך הזה". שר החקלאות אבי דיכטר: "אסור לאפשר לרש"פ או שליחיה להיכנס לעזה, שממשלת הטכנוקרטים בעזה לא תהיה עבודה בעיניים".

השרה גילה גמליאל ציינה: "צריך להתנות את כל התהליכים בפירוז הרצועה, אסור ששום תהליך יתקדם לפני פירוז. צריך שצה"ל יוכל לפעול בעזה כמו ביו"ש". רה"מ : "נקיים דיון מיוחד נוסף בימים הקרובים ורון דרמר יגיע גם הוא".

השרים עודכנו על ידי ראש הממשלה שיש כוונה של האמריקנים לבנות עיר מפורזת בתוך הקו הצהוב: "הם רוצים שנבנה ברפיח מקום יפה ונגיד לפלסטינים שאם אתם רוצים אותו - תיפטרו מהחמאס". מספר שרים זעמו: "דברים כאלה צריכים להיות בשטח שלא בקו הצהוב, שלא יסכן את היישובים שלנו".

ראש הממשלה סיכם: "נגיד לאמריקנים שיתחילו מהמואסי". שר הביטחון ישראל כ"ץ הציע הגלייה למחבלים - ומחלוקת עלתה בין השניים.

הרמטכ"ל איייל זמיר, שנכח בדיון הקבינט, אמר: "המחבלים האלה - אנחנו נחסל אותם. הם לא יצאו משם בחיים אלא אם הם ייכנעו", אמר, "בנוגע להדר גולדין - הוא לא איתם באותה מנהרה".

זמיר עוד הוסיף כי "אני רוצה להביא לידיעת הקבינט שאני לא ממליץ להתחיל שום שיקום לפני פירוז, לא להמשיך לשלבים הבאים בהסכם לפני שכל החטופים חוזרים".