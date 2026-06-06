שומרון: עימותים אלימים בין ישראלים לפלסטינים בחווארה

עימותים אלימים פרצו היום (שבת) בין ישראלים לפלסטינים בחווארה, בעינאבוס ובכפרים פלסטיניים נוספים בשומרון לאחר שפלסטינים גנבו בעלי חיים מחווה ישראלית הסמוכה לחווארה, וקבוצת ישראלים הגיעה לכפר כדי לאתר אותם. לפי דיווחים, כמה פלסטינים נפצעו ורכוש הוצת, כולל רכבים. גורם ביטחוני מסר כי הושגה שליטה בחווארה, והעימותים שם הסתיימו.

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מצה"ל נמסר בתגובה: "כוחות צה"ל פועלים כעת במוקדי העימותים. צה"ל מודע למוקדים ומטפל בהם. הכוחות פעלו לפיזור ההתקהלויות תוך שימוש באמצעים לפיזור הפגנות. ההתקהלויות פוזרו וכוחות הביטחון נמצאים במרחב על מנת למנוע הפרות סדר נוספות. צה"ל מגנה בתוקף אלימות מכל סוג אשר פוגעת בביטחון במרחב ומסיטה את הקשב של המפקדים והלוחמים מעיסוק במשימות הגנה וסיכול טרור".

"בנוסף, מוכר תיעוד בו חייל צה"ל נהג באלימות כלפי פלסטיני, הפעולות הנראות בסרטון חמורות ואינן עולות בקנה אחד עם ערכי צה"ל. המקרה מתוחקר, ועם הימצא הלוחם הוא יטופל משמעתית ויינקטו צעדים פיקודיים ומשמעתיים בהתאם לממצאים", נמסר.

גם המשטרה פרסמה תגובה לאירועים: "כוחות משטרה וחוקרי מערך הזיהוי הפלילי ממחוז ש"י נכנסו למקום בליווי כוחות צה"ל והחלו באיסוף ממצאים, ראיות ועדויות. חקירת המקרה נמשכת".

רשתות ערביות

רשתות ערביות

רשתות ערביות

רשתות ערביות

אמש נורה למוות תינוק פלסטיני בן 7 חודשים, והוריו נפצעו, מאש צה"ל במהלך פעילות בתל רומיידה שבחברון. צה"ל מסר בתגובה כי "במהלך פעילות מבצעית בעיר חברון, כוחות שפעלו במרחב חשו שרכב האיץ לכיוונם. לוחם צה"ל הגיב ביריות בודדות לעבר הרכב. כתוצאה מכך נפצעו שלושה פלסטינים שפונו לקבלת טיפול רפואי".

"מתחקור ראשוני עולה כי מדובר בבלתי מעורבים. האירוע מתוחקר, ממצאיו יועברו לבחינת הגורמים המוסמכים לכך", נמסר בנוסף.