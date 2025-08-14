פרסום ראשון: חיילים בקורס ליד אילת נותרו יום שלם ללא חשמל

מומלצים -

בשיא גל החום: מאות חיילים במחנה סיירים (הסמוך לאילת) של חיל הגנת הגבולות, בהם חיילות בקורס תצפיתניות, דיווחו אמתול, החל משעות הצהריים המוקדמות, על כך שהחשמל נפל במקום. כתוצאה מכך, הן נותרו בלי מיזוג או מים בטמפרטורה סבירה לשתייה, כך פרסם היום (חמישי) לראשונה כתבנו הצבאי ינון שלום יתח.

הורים לתצפיתניות ששוחחו עם i24NEWS הביעו זעם על המקרה. "הבנות מספרות שהן לא מרגישות טוב, חלק מהן מתעלפות בגלל החום הכבד ואין מה לעשות. במקום לתת להן מענה ראוי מביאים להם מים ואומרים להן שיתמודדו", ציינו.

בבסיס הקפיצו כבר אתמול בצהריים טכנאים לטפל בתקלה - אך ללא הצלחה. עד השעות המאוחרות של הערב לא היה מיזוג בחדרי השינה, ובאמצע הלילה הוחלט להעביר את הבנות לישון בכיתות בהן המיזוג עובד.

בשל התקלה, הוחלט על פינוי כל חיילי בסיס סיירים הביתה בעקבות החום הכבד והיעדר מיזוג. במקום נשארת רק פלוגת אבטחה במטרה להגן על הבסיס, והיא צפויה לשהות במרחבים ממוזגים.

באופן תמוה, במטכ"ל לא הוציאו פקודה לעצירת אימונים בחום הכבד, אך דווקא במפקדת זרוע היבשה (מז"י) שמחנה סיירים יושב תחתיה, הופצה כבר בתחילת השבוע שאוסרת על קיום פעילויות בכיתות לא ממוזגות, ודורשת התחשבות במיוחד בהכשרות הבסיסיות.

בצה"ל טוענים שלא מוכרים מקרי התעלפויות וכל מי שהיה צריך קיבל טיפול.