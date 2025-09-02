עיניים נוספות למודיעין הישראלי: שוגר הלווין "אופק 19"

מומלצים -

פיצוץ עז הלחיץ הערב (שלישי) את תושבי גוש דן, שחששו שמא מדובר בשיגור טיל מתימן - ללא אזעקה. עם זאת, כעבור מספר דקות התברר כי מדובר בנסיבות טובות, שיגור הלווין הישראלי 'אופק 19', המצויד ביכולות מתקדמות.

כאמור, השיגור המוצלח בוצע על ידי מנהלת החלל במפא"ת (המנהל למחקר, פיתוח אמל"ח ותשתית טכנולוגית) שבמשרד הביטחון, צה"ל והתעשייה האווירית, באמצעות משגר לוויינים מסוג "שביט", משדה ניסויים במרכז הארץ.

עוד נמסר כי ׳אופק 19׳ הינו לווין תצפית מכ"מי בעל יכולות מתקדמות. עם כניסתו למסלול סביב כדור הארץ, יעבור הלוויין סדרת בדיקות המיועדות לאימות תקינותו ורמת ביצועיו.

לפי סעיף 27 א'

במשרד הביטחון ציינו, כי תכנית החלל הביטחונית מובלת על ידי מנהלת החלל במפא״ת ושותפים בה גורמים שונים מצה״ל, בהם יחידה 9900 באגף המודיעין וחיל האוויר. התעשייה האווירית פיתחה וייצרה את הלוויין והמשגר כקבלן הראשי של הפרויקט.

חטיבת מערכות טילים וחלל, באמצעות מפעל 'חלל', הובילה את הפרויקט בשיתוף עם חטיבת 'אלתא' שייצרה את המטע״ד ועם מפעל מל״מ שהוביל את פיתוח המשגר יחד עם החברות 'תומר' ו'רפאל' שייצרו את מנועי טיל השיגור.