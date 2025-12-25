דיווח: ישראל מסרה לירדן את גופת המחבל מהפיגוע במעבר אלנבי

ישראל מסרה לירדן את גופתו של המחבל עבד אל-מטלב אל-קייסי, אזרח ירדני שביצע את הפיגוע במעבר אלנבי בחודש ספטמבר האחרון בו נרצחו שני חיילי צה"ל, כך דווח היום (חמישי) בתקשורת הפלסטינית.

הפיגוע, שאירע בספטמבר האחרון במעבר אלנבי שבגבול ירדן, גבה את חייהם של סא"ל (מיל') יצחק הרוש בן 68 מירושלים, קצין ביחידת המילואים 309 של המנהל האזרחי, וסמל אורן הרשקו בן 20, מתל מונד, מש"ק קישור לכוחות זרים, חטיבת תבל.

המחבל, עבד אל-מטלב אל-קייסי, יליד שנת 1968, הוא אזרח ירדני אשר צבא ירדן שכר אותו לטובת שינוע משאית הסיוע לרצועת עזה. הוא הגיע מהצד הירדני במשאית סיוע הומניטרי כשהוא חמוש באקדח ובסכין - ופתח באש. כוח שנמצא במקום השיב אש ונטרל את המפגע.