דמויות מרכזיות בארגון: אלו מפקדי חיזבאללה שחוסלו בשבועיים האחרונים

צה"ל חשף הערב (חמישי) כי במהלך השבועיים האחרונים, חוסלו מפקדי השטח המרכזיים ביותר בחיזבאללה. עוד נמסר כי כ-2,500 מחבלי חיזבאללה חוסלו מתחילת מבצע 'שאגת הארי', 800 מהם - מכניסת הפסקת האש לתוקף.

דובר צה"ל

דובר צה"ל פרסם, בתום חקר מודיעיני, ולאחר רצף תקיפות משמעותיות שבוצעו בשבועיים האחרונים, מספר חיסולים שבוצעו לעבר מפקדי השטח המרכזיים ביותר של חיזבאללה. מדובר באלו שהיו אחראיים על ניהול הלחימה של הארגון, על הוצאת מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל.

לצד זאת, פורסמה זהותם של שבעה מהמחבלים המרכזיים שחוסלו. מדובר במפקד גזרת אלח'יאם, שחוסל בתקיפה על מפקדת אלחיאם, עוזר סגן מפקד יחידת באדר, קצין המודיעין של גזרת שקיף ואחראי ההנדסה בגזרת יחמר. עוד חוסלו: סגן אחראי ההנדסה בגזרת יחמר, מפקד גזרת ג'בשית ואחראי ההנדסה בגזרת ג'ויא.