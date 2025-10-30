פרסום ראשון: המידע שהוביל לחקירה נגד הפצ"רית הועבר מזיני

פרסום ראשון: המידע שהוביל לחקירה נגד הפצ"רית בעניין פרסום הסרטון משדה תימן - הועבר על ידי ראש השב"כ דוד זיני. משב"כ, צה"ל והיועמ"שית נמסר: "לא נתייחס".

צה"ל הודיע אתמול כי נפתחה חקירה פלילית בעניין פרסום הסרטון משדה תימן ונבדקת מעורבות גורמים בפרקליטות הצבאית. הרמטכ״ל אישר את בקשתה של הפצ"רית יפעת תומר-ירושלמי לצאת לחופשה עד לבירור פרטים נוספים בנושא. נציין כי בשלב זה היא אינה חשודה בפלילים.

בתקופה האחרונה נוהלה חקירה סמויה במשטרה שהייתה תחת צו איסור פרסום. ההתפתחות החקירתית, ממנה עלה החשד לפיו גורמים בפרקליטות הצבאית הדליפו את הסרטון, נרשמה לפני שבוע, והמעבר לחקירה גלויה - נרשם אתמול. כ"ץ אמר כי הפצ"רית "לא תושב לתפקידה כל עוד הפרשה נחקרת, וכאשר תסתיים ננהג בהתאם למסקנות".

מוקדם יותר היום אמר שר הביטחון כי הוא מגבה את המהלך: "הרמטכ"ל זמיר עדכן אותי שבעקבות חקירה פלילית שמתקיימת בפרשת הדלפת הקלטת בשדה תימן, ובדיקת מעורבות גורמים בפרקליטות הצבאית בפרשה - הוחלט שהפרקליטה הצבאית הראשית תצא לחופשה. אני מברך ומגבה זאת - מדובר בפרשה חמורה שיצרה עלילת דם נגד חיילי צה"ל בארץ ובעולם והיא חייבת להיבדק ולהיחקר עד תום".

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, עדכנה כי אישרה את פתיחת החקירה, בעקבות מידע שהתקבל לאחרונה. פתיחת החקירה הפלילית אושרה על דעת פרקליט המדינה וראש אגף החקירות והמודיעין במשטרת ישראל.

החקירה מנוהלת על-ידי אגף החקירות והמודיעין במשטרת ישראל, ובליווי פרקליטות המדינה. עוד נמסר מהיועצת, כי ביממה האחרונה בוצעו פעולות חקירה שונות. עדכון נמסר גם לבג"ץ.

יש לציין כי לפני כחודש, בתשובת היועצת המשפטית לבג״ץ בנושא, הפרקליטות מסבירה כי "לא נמצאה ולו אינדיקציה ראשונית המצביעה על מקור העברת המידע", ונכתב כי "התוחלת לביסוס תשתית ראייתית מפלילה בכלי חקירה נמוכה ביותר ואין בנמצא פעולות חקירות קונקרטיות שאותן ניתן לבצע והטומנות בחובן פוטנציאל ממשי לקידום הבדיקה הפלילית".

רק השבוע, יותר משנה וחצי לאחר האירוע, שהתרחש באוגוסט שעבר, חבר הכנסת צבי סוכות זומן לחקירה בפרשת הפריצה לבסיס שדה תימן, והודיע כי יתייצב אליה. הוא מסר: "כמעט שנה וחצי עברו מהדלפת הקלטת המבושלת של עלילת האונס נגד לוחמי צה"ל בשדה תימן שגרמה לנזק בלתי הפיך למדינת ישראל. אף אחד לא נחקר ואף אחד לא ייחקר. יותר משנה וחצי עברו מאז הציתה נעמה לזימי מדורה בנתיב תחבורה מהיר ולמרות בקשת המשטרה לחקור אותה היא כמובן לא נחקרה וככל הנראה גם לא תיחקר".

כזכור, המשטרה עיכבה ביולי 2024 מספר משרתי מילואים לחקירה בחשד למעשה סדום בעצור, פעולה שהובילה למחאה סביב הבסיס המשמש כמתקן מעצר ואף לפריצתו. באירועים השתתף חבר הכנסת סוכות, לצד השר עמיחי אליהו וח"כים נוספים. בהמשך אותו יום, הגיעו המחאות לבסיס בית ליד הסמוך לנתניה.

לפני מספר חודשים אישרו היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה לחקור באזהרה את חברי הכנסת סוכות ו-ואטורי, ואת השר עמיחי אליהו, הח"כ מ"הציונות הדתית" הגיב כי מדובר ב"חקירה פוליטית ומגמתית, הם לא ישברו אותנו", אך בניגוד לשניים הנוספים - לא הודיע כי לא יתייצב לחקירה, במידה ויזומן.

פרשת ההתעללות בבסיס שדה תימן

בחודש פברואר האחרון הוגש כתב אישום נגד חמישה משרתי מילואים בגין התעללות וחבלה בנסיבות מחמירות שביצעו פלסטיני שנעצר במהלך התמרון הקרקעי ברצועת עזה. האלימות שנקטו המואשמים גרמה לעצור לשברים בצלעות, נקב בריאה וקרע פנימי ברקטום. הם אף דקרו אותו בעכוזו באמצעות חפץ חד.

האירוע התרחש במהלך חיפושים שבוצעו על ידי משרתי המילואים מ"כוח 100" על עצורים ביטחוניים. שניים מהנאשמים הובילו את העצור אל אזור הבדיקה והחלו לבעוט בו לדרוך עליו. השניים גררו את העצור על הרצפה והשתמשו באקדח טיזר על גופו, לרבות בראשו.

לאחר שדקר אחד הנאשמים את העצור בעכוזו, באמצעות חפץ חד שחדר לפי טבעתו וגרם לו לקרע. כשעה לאחר האירוע, החל העצור לדמם מעכוזו והתלונן כי הוא מתקשה לנשום. מספר שעות לאחר מכן, סגל מתחם הכליאה הבחין כי על מכנסיו ישנו דימום רב והזעיק למקום חובשים, אשר פינו אותו למרפאה, שם נבדק על ידי רופא שהורה לפנותו לבית החולים.