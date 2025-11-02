נערכים להסלמה בצפון: ביקור במתחם הלחימה שמדמה שדה קרב

כחלק מההיערכות להסלמה מול חיזבאללה, בישראל הקימו מתחם לחימה באש חיה - שמדמה במדויק את שדה הקרב בלבנון. כתבנו הצבאי ינון שלום יתח ביקר במתחם החדשני שהפך לפרויקט הדגל של מערכת הביטחון - ובו יוכשרו הלוחמים לקראת המערכה הבאה. את הפרטים הוא הביא הערב (ראשון) ב"מהדורה המרכזית".

קצת קשה להאמין - אבל עד המתחם הזה - צה"ל כמעט ולא תרגל אש חיה בשטח בנוי. אבל כאן ניתן לירות בתוך המבנים, והקירות - פשוט יספגו את הקליעים. ואם זה לא מספיק, גם הפלת רחפנים - האיום של מלחמות העתיד - מתורגל כאן באש.

בין המבנים פגש ינון שלום יתח גם את אחד מהמפקדים הבולטים בקורס קצינים. כבר מספר מחזורים הוא מכשיר את דור הקצינים של העתיד: "כי זה המקום הכי טוב להשפיע בו", לשיטתו.

מכאן יעברו הצוערים להמשך ההשלמה - בסיומה יהפכו לאלה שיובילו את הלוחמים במלחמה הבאה. האם הם יהיו יותר מוכנים? בזרוע היבשה טוענים - שהם יכירו את שדה הקרב טוב יותר, ויתרגלו קבלת החלטות תחת אש, הרבה לפני הקרב. צפו בכתבה המלאה - בראש העמוד