גבר נהרג מפגיעה של טיל נ"ט במשגב עם שגבול לבנון

אירוע טרגי בצפון: אדם נהרג הבוקר (ראשון) מפגיעת טיל נ"ט שבוצע משטח לבנון. הגבר, נלכד ברכבו שהחל לבעור כתוצאה מהפגיעה. הירי פגע בשני בתים ובכלי רכב נוספים שעולים באש.

מצה"ל נמסר כי "לפני זמן קצר, זוהה ירי משטח לבנון לעבר יישוב בגבול הצפון. יש נזק ויש נפגעים, האירוע מתוחקר".

אמש אמר הרמטכ"ל זמיר כי הלחימה תימשך גם במהלך חג הפסח. "כוחותינו יעמדו כחיץ בין האויב לישובים וכל מטרה שתהווה איום עליהם - תוסר. פעולותינו באיראן מחלישות את חיזבאללה, שהורס את לבנון וגרר אותה למערכה - בשירותה של איראן. המערכה הנוכחית תקדם את היעד האסטרטגי שלנו לפירוק חיזבאללה מנשקו", הוסיף.